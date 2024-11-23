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Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

23 листопада 2024 р. 13:17

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17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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Українці у майбутньому можуть зіткнутися з небезпечними онкологічними захворюваннями, які спровокують російські ракети. Хімічні сполуки, що залишаються від ракет в ґрунті, можуть потрапляти в воду.

Про це заявив винахідник та інженер-програміст Борис Дрожак в ефірі День.LIVE.

Українці хворітимуть на рак

За словами Дрожака, українці хворітимуть на рак, не здогадуючись, що причина їхньої хвороби є російська ракета, яка прилетіла на українську землю.

"При значній швидкості, коли ракета влітає, вона закопується в землю. Які б у нас не були методи та сертифікації для розмінування — ти ніколи не підеш більше ніж на пів метра. А ця небезпечна речовина може бути дуже глибоко", — сказав він.

Експерт підкреслив, що в землі можуть залишатися токсичні речовини, зокрема гексоген або паливо.

"І уявіть, якщо мінімальний якийсь є гексоген, там якесь паливо, то потім це може потрапити і у воду, яка розповсюджуватиметься на цілий регіон", — підсумував Дрожак.

Нагадаємо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. 

Новини.LIVE розповідали, що відомо про цю ракету.

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12:59 У Харкові двірниця поцупила гроші з гаманця — як її покарав суд

12:58 Колишня зірка Динамо програв українці суд за аліменти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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