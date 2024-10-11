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Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

11 октября 2024 г. 12:09

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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Государственным учреждениям запретили пользоваться мессенджером Telegram на служебных устройствах. Ограничения не относятся к персональному использованию.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 октября.

Использование Telegram в государственных органах

Юрчишин заявил, что в соответствии с рекомендациями Национального координационного центра по кибербезопасности, в государственных структурах техническими средствами заблокирован доступ к Telegram на рабочих устройствах.

"Запрет на пользование Telegram принят на основании рекомендаций кибербезопасного центра из-за подозрений относительно доступа спецслужб РФ к данным мессенджера", — отметил нардеп. 

По его словам, были аргументированы подозрения относительно того, что Telegram довольно часто используют, как источник информации для допроса украинских пленных, даже когда аккаунт полностью уничтожен. 

"Telegram не идет на контакт и не блокирует криминализированный контент, как распространение наркотиков, детская порнография и торговля людьми. Это позиция Нацполиции", — подчеркнул Юрчишин.

Для служебной коммуникации в государственных учреждениях использование Telegram теперь запрещено, за нарушение рекомендации могут быть применены дисциплинарные взыскания в соответствии с внутренними правилами определенного учреждения.

"Национальный координационный центр будет через определенный период времени собирать отчет, как эта рекомендация воплощена", — добавил Юрчишин.

Депутат подчеркнул, что персональное использование мессенджера не ограничено.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Также вопрос запрета Telegram из-за угрозы передачи данных в Россию обсуждали на заседании Полтавского областного совета.

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