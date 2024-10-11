Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Державним установам заборонили користуватися месенджером Telegram на службових пристроях. Обмеження не стосуються персонального використовування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

Використання Telegram у державних органах

Юрчишин заявив, що відповідно до рекомендацій Національного координаційного центру з кібербезпеки, у державних структурах технічними засобами заблоковано доступ до Telegram на робочих пристроях.

"Заборона на користування Telegram ухвалена на підставі рекомендацій кібербезпекового центру через підозри щодо доступу спецслужб РФ до даних месенджера", — зауважив нардеп.

За його словами, були аргументовані підозри щодо того, що Telegram досить часто використовують, як джерело інформації для допиту українських полонених, навіть коли акаунт повністю знищено.

"Telegram не йде на контакт і не блокує криміналізований контент, як поширення наркотиків, дитяча порнографія та торгівля людьми. Це позиція Нацполіції", — підкреслив Юрчишин.

Для службової комунікації у державних установах використання Telegram тепер заборонене, за порушення рекомендації можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення відповідно до внутрішніх правил певної установи.

"Національний координаційний центр буде через певний період часу збирати звіт, як ця рекомендація втілена", — додав Юрчишин.

Депутат наголосив, що персональне використання месенджера не обмежено.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Також питання заборони Telegram через загрозу передачі даних до Росії обговорювали на засіданні Полтавської обласної ради.