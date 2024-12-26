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Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

26 декабря 2024 г. 18:36

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

На Днепропетровщине и Полтавщине введено ограничение электроснабжения. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что они продлятся еще неделю.

Об этом Корольчук заявил в эфире День.LIVE в четверг, 26 декабря.

https://t.me/novynylive/133165

Ситуация в других регионах

В Киевской, Одесской и Харьковской областях ограничения будут менее ощутимы. Это обусловлено снижением потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что позволяет стабилизировать энергосистему.

Эксперт отметил, что постепенное восстановление возможно благодаря перераспределению энергии между регионами.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за российской массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением в Калуше. Там есть перебои в работе очистных сооружений.

Добавим, 25 декабря российские оккупанты атаковали энергетику Украины. В настоящее время приняты меры по ограничению потребления.

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19:53 Зеленский отметил дальнобойные удары ВСУ — вечернее обращение

19:46 Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото

19:26 Украина разработала сверхлегкий смертоносный БпЛА

19:20 Налоговые нововведения 2025 года — к чему готовиться украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:19 Что нужно знать об инвестициях в недвижимость в Украине

19:17 Военная служба по контракту — что следует знать одесситам

19:16 Почему стоит выбрать кнопочный телефон как запасной в 2025 году

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход