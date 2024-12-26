Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

На Днепропетровщине и Полтавщине введено ограничение электроснабжения. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что они продлятся еще неделю.

Об этом Корольчук заявил в эфире День.LIVE в четверг, 26 декабря.

Ситуация в других регионах

В Киевской, Одесской и Харьковской областях ограничения будут менее ощутимы. Это обусловлено снижением потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что позволяет стабилизировать энергосистему.

Эксперт отметил, что постепенное восстановление возможно благодаря перераспределению энергии между регионами.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за российской массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением в Калуше. Там есть перебои в работе очистных сооружений.

Добавим, 25 декабря российские оккупанты атаковали энергетику Украины. В настоящее время приняты меры по ограничению потребления.