Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

На Дніпропетровщині та Полтавщині введено обмеження електропостачання. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що вони триватимуть ще тиждень.
Про це Корольчук заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 26 грудня.
Ситуація в інших регіонах
У Київській, Одеській і Харківській областях обмеження будуть менш відчутними. Це зумовлено зниженням споживання електроенергії промисловими підприємствами, що дозволяє стабілізувати енергосистему.
Експерт зазначив, що поступове відновлення можливе завдяки перерозподілу енергії між регіонами.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області через російську масовану атаку виникли проблеми з електропостачанням у Калуші. Там є перебої в роботі очисних споруд.
Додамо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжито заходів щодо обмеження споживання.