Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

На Дніпропетровщині та Полтавщині введено обмеження електропостачання. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що вони триватимуть ще тиждень.

Про це Корольчук заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 26 грудня.

Ситуація в інших регіонах

У Київській, Одеській і Харківській областях обмеження будуть менш відчутними. Це зумовлено зниженням споживання електроенергії промисловими підприємствами, що дозволяє стабілізувати енергосистему.

Експерт зазначив, що поступове відновлення можливе завдяки перерозподілу енергії між регіонами.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через російську масовану атаку виникли проблеми з електропостачанням у Калуші. Там є перебої в роботі очисних споруд.

Додамо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжито заходів щодо обмеження споживання.