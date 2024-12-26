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Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

26 грудня 2024 р. 18:36

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

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18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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На Дніпропетровщині та Полтавщині введено обмеження електропостачання. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що вони триватимуть ще тиждень. 

Про це Корольчук заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 26 грудня.

https://t.me/novynylive/133165

Ситуація в інших регіонах

У Київській, Одеській і Харківській областях обмеження будуть менш відчутними. Це зумовлено зниженням споживання електроенергії промисловими підприємствами, що дозволяє стабілізувати енергосистему.

Експерт зазначив, що поступове відновлення можливе завдяки перерозподілу енергії між регіонами.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через російську масовану атаку виникли проблеми з електропостачанням у Калуші. Там є перебої в роботі очисних споруд.

Додамо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжито заходів щодо обмеження споживання.

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19:16 Чому варто вибрати кнопковий телефон як запасний у 2025 році

18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 Кіберполіція запобігла продажу унікального артефакту — фото

18:33 На Одещині знайшли гроші давніх кельтів — який вигляд мають

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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