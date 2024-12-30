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Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

30 декабря 2024 г. 14:14

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

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23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

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13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании института военного омбудсмена. Военнослужащие различных формирований смогут обратиться к нему относительно нарушений их прав.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 декабря.

Чем будет заниматься военный омбудсмен

По словам юриста, законопроект о военном омбудсмене сейчас "очень симпатичный". Должность будет предусматривать ряд обязанностей.

"Военный омбудсмен будет иметь право на беспрепятственное право приема главами правоохранительных органов, министром обороны, генеральным прокурором и его заместителями. Это лицо, к которому каждый военный сможет обратиться письменно, по телефону или с помощью мессенджеров и сообщить о своей проблеме или нарушении прав. При этом это можно будет сделать анонимно", — отметил Боровский.

Кроме того, военный омбудсмен получит право беспрепятственного доступа к позициям или месту дислокации военных. Он постоянно будет находиться в городе Киев и будет иметь здесь офис.

Под защитой военного омбудсмена будут находиться не только военные ВСУ, но и других формирований — ГССТ, СБУ, ГССЗЗ и тому подобное. Это будет касаться абсолютно всех военнослужащих. Вместе с тем, омбудсмена не будут обременять вопросами по военнообязанным.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в начале 2025 года украинские пленные, которые сейчас находятся в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.

В течение 2024 года в Украине зафиксировали почти четыре тысячи обращений относительно действий работников территориальных центров комплектования, которые граждане считают неправомерными. Также возросло количество обращений от военнослужащих относительно действий командиров.

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