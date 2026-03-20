Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

В Вышгороде Киевской области жители одного из жилых домов остались без укрытия. Ранее этот дом пострадал во время прилета российского дрона.

О ситуации с укрытиями на Киевщине смотрите в новом расследовании проекта "Наша Справа".

Как у жителей Вышгорода отобрали укрытие?

Подвальное помещение площадью 178 квадратных метров служило укрытием для местных жителей во время российских обстрелов, пока Вышгородский городской совет не отдал его в аренду благотворительному фонду "Святой Ольги" за 1 гривну в год. Жители просили разрешения спускаться в подвал хотя бы во время воздушных тревог, однако им отказали.

Общественный активист Владислав Дулапчий рассказал, что в помещении обнаружили гуманитарную помощь с маркировкой 2022-2023 годов, часть которой позже начали вывозить. В то же время городской голова Вышгорода Алексей Момот отметил, что аренду может прекратить решение сессии горсовета, а сам фонд предназначен гуманитарным хабом при участии Киевской ОГА.

В свою очередь, могла ли знать КОГА, ответственная за гражданскую защиту в регионе, укрытия и проверку использования гумпомощи, о ситуации с подвалом и состоянием укрытий в Вышгороде? Редакция проекта "Наша Справа" обратилась с официальным запросом к главе Киевской ОГА Николаю Калашнику, однако на момент выхода материала ответа не получила.

Является ли системной проблема укрытий в Вышгороде и кто ответственен за доступ людей к безопасности во время войны — смотрите в расследовании "Наша Справа".

Напомним, что в начале месяца журналист Новини.LIVE Александр Саюн проинспектировал одно из укрытий на Левом берегу Киева. Медийщик обнаружил ужасные условия в помещении: сломанные двери, плохое освещение и мусор.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому новые многоэтажные жилые здания будут возводить с защитными сооружениями.