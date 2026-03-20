Україна
Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

20 марта 2026 г. 21:00

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

08:00 Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

20:22 Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

18:00 Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

13:29 Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

08:00 Мерц призвал ЕС к изменениям отношений с США: эфир Ранок.LIVE

19:02 Ситуация с дорогами и энергетикой в столице: эфир Київський час

18:23 Переговоры между Украиной, США и РФ продолжаются: эфир Вечір.LIVE

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

19 марта 2026
Text

20:22 Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

В Вышгороде Киевской области жители одного из жилых домов остались без укрытия. Ранее этот дом пострадал во время прилета российского дрона.

О ситуации с укрытиями на Киевщине смотрите в новом расследовании проекта "Наша Справа".

Как у жителей Вышгорода отобрали укрытие?

Подвальное помещение площадью 178 квадратных метров служило укрытием для местных жителей во время российских обстрелов, пока Вышгородский городской совет не отдал его в аренду благотворительному фонду "Святой Ольги" за 1 гривну в год. Жители просили разрешения спускаться в подвал хотя бы во время воздушных тревог, однако им отказали.

Общественный активист Владислав Дулапчий рассказал, что в помещении обнаружили гуманитарную помощь с маркировкой 2022-2023 годов, часть которой позже начали вывозить. В то же время городской голова Вышгорода Алексей Момот отметил, что аренду может прекратить решение сессии горсовета, а сам фонд предназначен гуманитарным хабом при участии Киевской ОГА.

В свою очередь, могла ли знать КОГА, ответственная за гражданскую защиту в регионе, укрытия и проверку использования гумпомощи, о ситуации с подвалом и состоянием укрытий в Вышгороде? Редакция проекта "Наша Справа" обратилась с официальным запросом к главе Киевской ОГА Николаю Калашнику, однако на момент выхода материала ответа не получила.

Является ли системной проблема укрытий в Вышгороде и кто ответственен за доступ людей к безопасности во время войны — смотрите в расследовании "Наша Справа".

Напомним, что в начале месяца журналист Новини.LIVE Александр Саюн проинспектировал одно из укрытий на Левом берегу Киева. Медийщик обнаружил ужасные условия в помещении: сломанные двери, плохое освещение и мусор.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому новые многоэтажные жилые здания будут возводить с защитными сооружениями.

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:02 Власти Ирана пытали и казнили представителя сборной по борьбе

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

20:46 Официально опубликованы условия для вступления Украины в ЕС: подробности

20:23 Контроль с ИИ: на границе с Польшей просвечивают транспорт

20:21 Графики отключений света в Одессе: прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:16 Курс доллара в Украине: эксперт озвучил возможный сценарий

20:12 Украинцам советуют отказаться от квартир в домах старше 15 лет

20:02 Орбан распространил новую политическую рекламу с Зеленским в Венгрии: видео

19:49 Полесье может продать своего основного футболиста в чемпионат Англии

19:40 Мошенники обманывают банкоматы и воруют ваши деньги: как работает схема

21:02 Власти Ирана пытали и казнили представителя сборной по борьбе

20:46 Официально опубликованы условия для вступления Украины в ЕС: подробности

20:23 Контроль с ИИ: на границе с Польшей просвечивают транспорт

20:21 Графики отключений света в Одессе: прогноз на завтра

20:16 Курс доллара в Украине: эксперт озвучил возможный сценарий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:12 Украинцам советуют отказаться от квартир в домах старше 15 лет

20:02 Орбан распространил новую политическую рекламу с Зеленским в Венгрии: видео

19:49 Полесье может продать своего основного футболиста в чемпионат Англии

19:40 Мошенники обманывают банкоматы и воруют ваши деньги: как работает схема

19:03 Тариф на проезд в Одессе в апреле: цена городского транспорта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

06:33 Подорожание продуктов в Одессе – на чем экономят украинцы

13 марта

22:33 Оформление отсрочки от мобилизации и что делать в случае отказа

06:33 Вспышка вирусов в Одессе — как себя предостеречь

12 марта

06:33 Из-за подорожания топлива растут цены на одесских рынках

11 марта

06:33 Топливо в Одессе подорожало — цены и реакция горожан

9 марта

18:46 Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко

7 марта

06:33 Цветы накануне 8 марта — как изменились цены в Одессе

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

19 марта
Text

20:22 Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

Видео по теме

Все видео
Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

20 марта 2026 г. 18:14
Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

20 марта 2026 г. 13:13
Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026 г. 8:00
Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

19 марта 2026 г. 20:22
Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

19 марта 2026 г. 18:00
Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

19 марта 2026 г. 13:29
Мерц призвал ЕС к изменениям отношений с США: эфир Ранок.LIVE

Мерц призвал ЕС к изменениям отношений с США: эфир Ранок.LIVE

19 марта 2026 г. 8:00
Ситуация с дорогами и энергетикой в столице: эфир Київський час

Ситуация с дорогами и энергетикой в столице: эфир Київський час

18 марта 2026 г. 19:02

