Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Эксперт по энергетике Олег Попенко убежден, что попадание российских захватчиков в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 может оставить большую часть Киева без отопления в зимний период. При этом запасное оборудование не будет способствовать быстрому восстановлению энергосистемы.

Такое мнение Попенко высказал в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 30 августа.

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Эксперт отметил, что наличие запасного оборудования не решает проблему быстрого восстановления энергосистемы после попадания российских ракет.

"Нужно не менее 2 недель для того, чтобы потом заменить это оборудование", — пояснил Попенко.

Он также предупредил, что серьезные повреждения этих объектов могут привести к длительному отсутствию отопления в правобережных районах столицы.