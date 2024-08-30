Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Експерт з енергетики Олег Попенко переконаний, що влучання російських загарбників у ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 може залишити більшу частину Києва без опалення у зимовий період. При цьому запасне обладнання не сприятиме швидкому відновленню енергосистеми.

Таку думку Попенко висловив у ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 30 серпня.

Українці можуть лишитися без тепла узимку

Експерт зазначив, що наявність запасного обладнання не розв'язує проблеми швидкого відновлення енергосистеми після влучань російських ракет.

"Потрібно щонайменше 2 тижні для того, щоб потім замінити це обладнання", — пояснив Попенко.

Він також попередив, що серйозні пошкодження цих об’єктів можуть призвести до тривалої відсутності опалення в правобережних районах столиці.