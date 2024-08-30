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Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

30 серпня 2024 р. 12:08

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

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22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

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Експерт з енергетики Олег Попенко переконаний, що влучання російських загарбників у ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 може залишити більшу частину Києва без опалення у зимовий період. При цьому запасне обладнання не сприятиме швидкому відновленню енергосистеми.

Таку думку Попенко висловив у ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 30 серпня. 

Українці можуть лишитися без тепла узимку

Експерт зазначив, що наявність запасного обладнання не розв'язує проблеми швидкого відновлення енергосистеми після влучань російських ракет. 

"Потрібно щонайменше 2 тижні для того, щоб потім замінити це обладнання", — пояснив Попенко.

Він також попередив, що серйозні пошкодження цих об’єктів можуть призвести до тривалої відсутності опалення в правобережних районах столиці.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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