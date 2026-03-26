Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії 26 березня. Він подякував тим, хто готовий працювати разом з Україною заради безпеки.

Зеленський прибув на Близький Схід;

Генсек НАТО про гарантії безпеки від США: "Будь-які рішення щодо території має приймати Україна";

Чи залишиться Україна без американської зброї на тлі чуток про зупинку програми PURL;

Каллас: Для завершення війн в Україні та на Близькому Сході США мають тиснути на Росію.

Максим Розумний — доктор політичних наук;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Вадим Івченко — народний депутат від "Батьківщини", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Софія Федина — народна депутатка від "Європейської Солідарності".

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.

Також президент повідомляв, що США готові оформити гарантії безпеки для України. Однак лише разом із мирними домовленостями з російською стороною.