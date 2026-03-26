Головна arrow Відео arrow Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

26 березня 2026 р. 18:00

18:00 Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

08:00 Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

19:00 Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

18:11 ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

18:35 РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

13:17 Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

08:13 У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії 26 березня. Він подякував тим, хто готовий працювати разом з Україною заради безпеки. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Теми ефіру

В ефірі поговорять про:

  • Зеленський прибув на Близький Схід;
  • Генсек НАТО про гарантії безпеки від США: "Будь-які рішення щодо території має приймати Україна";
  • Чи залишиться Україна без американської зброї на тлі чуток про зупинку програми PURL;
  • Каллас: Для завершення війн в Україні та на Близькому Сході США мають тиснути на Росію.

Гості ефіру

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

  • Максим Розумний — доктор політичних наук;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Вадим Івченко — народний депутат від "Батьківщини", комітет  з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Софія Федина — народна депутатка від "Європейської Солідарності". 

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.

Також президент повідомляв, що США готові оформити гарантії безпеки для України. Однак лише разом із мирними домовленостями з російською стороною. 

