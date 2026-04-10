Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

10 квітня 2026 р. 21:00

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних тем для українців. Зокрема, йтиметься про реформи, перемир’я на Великдень, проблеми з роботою Telegram-каналів та ситуацію з локальними боргами міст. 

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 10 квітня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Парламент рідко голосує за законопроєкти в цілому;
  • Очікується понад мільярд євро у межах програми Ukraine Facility;
  • "Кланова" система зародилася ще в часи СРСР;
  • Українські паралімпійці посіли 7 місце на іграх;
  • Громади не можуть фінансувати навчання дітей з інвалідністю; 
  • Неможливо деанонімізувати Telegram-канали;
  • Реформа закриття нелегального ринку алкоголю та тютюну гальмується; 
  • Ситуація з ТЦК після доручення президента погіршилась;
  • Про ситуацію з боргами Харкова;
  • Спроба дискредитувати роботу мера Харкова;
  • Святкування Великодня в Україні цього року.

Новини.LIVE інформували, що 9 квітня Путін оголосив запровадження так званого "Великоднього перемир’я". За його словами, воно має тривати з 11 по 12 квітня. Водночас у Кремлі повідомили, що російським військам наказано залишатися в стані бойової готовності попри нібито припинення вогню.

Новини.LIVE також писали, що ініціатива щодо так званого "Великоднього перемир’я" має шанси на реалізацію на фронті, якщо сторони дотримуватимуться режиму тиші. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова відповісти дзеркальними діями у разі припинення вогню. На його думку, тривала пауза в бойових діях могла б стати кроком до активізації дипломатичних процесів і завершення війни.

