Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир розрахунку БпЛА Ігор з позивним "Пиць", начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, політолог Ігор Рейтерович, нардепи Ірина Борзова, Юрій Камельчук та Сергій Нагорняк, кандидат політичних наук Олексій Якубін, а також економіст Сергій Фурса.

Гості ефіру обговорять заяву Президента Володимира Зеленського про те, що українська переговорна команда прямує до США, оскільки там у суботу запланована зустріч. За його словами, є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда — саме політична частина переговорної групи — уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію напередодні перемовин. За його словами, позиція агресора не повинна посилюватися.

Раніше глава держави заявив, що Росія не готується до миру. Водночас він стверджує, що у дипломатії ніхто не розчарований.