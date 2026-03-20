Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

20 березня 2026 р. 08:00

08:00 Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

20:22 Ціни на пальне і майбутнє країни: інтерв'ю "Світ на зламі" з Кущем

18:00 Переговори з Росією можуть невдовзі відновитися: ефір Вечір.LIVE

13:29 Саудівська Аравія зупинила експорт із основного порту: ефір День.LIVE

08:00 Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE

19:02 Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час

18:23 Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE

13:20 Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

13:00 Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

08:00 Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир розрахунку БпЛА Ігор з позивним "Пиць", начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, політолог Ігор Рейтерович, нардепи Ірина Борзова, Юрій Камельчук та Сергій Нагорняк, кандидат політичних наук Олексій Якубін, а також економіст Сергій Фурса.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву Президента Володимира Зеленського про те, що українська переговорна команда прямує до США, оскільки там у суботу запланована зустріч. За його словами, є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда — саме політична частина переговорної групи — уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію напередодні перемовин. За його словами, позиція агресора не повинна посилюватися.

Раніше глава держави заявив, що Росія не готується до миру. Водночас він стверджує, що у дипломатії ніхто не розчарований.

08:00 УВКБ ООН надасть допомогу родинам-ВПО у сумі 11 000 грн навесні

07:51 Кущ заявив, що ціна на нафту може зрости до 120 доларів за барель

07:44 Україна зірвала плани Росії на новий наступ у 2026 році

07:30 Юристи сказали, коли ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку

07:25 З 20 березня водіям нараховуватимуть кешбек за пальне: максимальна сума

07:01 Клієнти ПриватБанку заплатять більше за одну з послуг: дата

06:46 ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Орбана, — фон дер Ляєн

06:30 ТЦК зобов'язаний виключити людину з обліку після рішення РВЛК

06:30 Підприємства в Україні теперь можуть завчасно бронювати людей

06:24 Заморозка війни та удари по Москві: лекція Стерненка на куражі

22:33 В Одесі асфальт зійшов зі снігом: стан доріг у місті

18 березня

21:32 В Одесі зросли ціни на продукти: що саме подорожчало на Привозі

17 березня

18:43 Турнір пам’яті в Одесі: як бійці вшановують полеглих побратимів

06:33 Подорожчання продуктів в Одесі — на чому економлять українці

13 березня

22:33 Що робити, якщо не дають відстрочку — поради одеського юриста

06:33 Вірусні захворювання в Одесі — що потрібно знати сьогодні

12 березня

06:33 Слідом за паливом зростають і ціни на одеських ринках

11 березня

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

