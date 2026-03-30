Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і до компромісів, але не ціною суверенітету. Водночас він наголосив, що справжня мета — не короткі паузи, а повне завершення війни.

Дивіться День.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру 

  • Вночі Росія атакувала Україну 164 безпілотниками, з них сили ППО знешкодили 150;
  • У Херсоні вранці 30 березня російський дрон атакував мікроавтобус, поранений водій;
  • На фронті фіксується посилення тиску РФ: за даними AP, російські війська за чотири дні здійснили 619 атак, а ISW вважає, що весняно-літній наступ уже фактично стартував;
  • Зеленський під час візиту на Близький Схід обговорив із королем Йорданії можливе безпекове партнерство, зокрема захист від дронових атак;
  • Україна наростила імпорт дизеля, тому ризик дефіциту пального у квітні наразі знято;
  • Після удару РФ по Краматорську напередодні загинули троє людей, серед них 13-річний хлопець.

Гості ефіру

  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці;
  • Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного Центру Політика.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по НПЗ в Росії лише у випадку дзеркальної реакції від Москви.

Крім того, глава держави заявив про досягнення історичних домовленостей з країнами Близького Сходу щодо оборонної співпраці.

