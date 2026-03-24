У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

Відключення житлових будинків від опалення в Києві розпочнеться вже з 24 березня. Заклади соціальної сфери, зокрема, лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки будуть відключати за індивідуальними заявками їхніх керівників. Рішення в КМДА ухвалили з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 24 березня

В ефірі обговорять ситуацію на фронті та сценарії весняно-літнього наступу РФ, рекрутинг і СЗЧ, а також дискусію про ширше залучення іноземців до бойових підрозділів і системні рішення для зменшення випадків самовільного залишення частин.

Також у фокусі буде візит делегації НАТО, посилення українських ударів по Росії, інциденти довкола безпеки в регіоні та новини про припинення вогню між Іраном і США й наслідки для світових ринків.

Далі говоритимуть про економіку: падіння Brent, ціни на пальне й продукти, курс валют і динаміку золота.

Також у фокусі буде робота протидиверсійних заходів, викрадення цивільних, модернізація пунктів пропуску, а також податкові ініціативи, ПДВ на покупки в міжнародних інтернет-магазинах і зміни для доходів із цифрових платформ. Завершать ефір темами про безпілотники, дрони-перехоплювачі та військово-технічну співпрацю з країнами Близького Сходу.

Запрошені гості:

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан

Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Данило Шингельський, військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим"

У деяких містах України через сприятливі погодні умови уже почали достроково вимикати опалення.

Також у ніч на 24 березня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши різні види ракет та безпілотників.