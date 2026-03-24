У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

Відключення житлових будинків від опалення в Києві розпочнеться вже з 24 березня. Заклади соціальної сфери, зокрема, лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки будуть відключати за індивідуальними заявками їхніх керівників. Рішення в КМДА ухвалили з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 24 березня

В ефірі обговорять ситуацію на фронті та сценарії весняно-літнього наступу РФ, рекрутинг і СЗЧ, а також дискусію про ширше залучення іноземців до бойових підрозділів і системні рішення для зменшення випадків самовільного залишення частин.

Також у фокусі буде візит делегації НАТО, посилення українських ударів по Росії, інциденти довкола безпеки в регіоні та новини про припинення вогню між Іраном і США й наслідки для світових ринків.

Далі говоритимуть про економіку: падіння Brent, ціни на пальне й продукти, курс валют і динаміку золота.

Також у фокусі буде робота протидиверсійних заходів, викрадення цивільних, модернізація пунктів пропуску, а також податкові ініціативи, ПДВ на покупки в міжнародних інтернет-магазинах і зміни для доходів із цифрових платформ. Завершать ефір темами про безпілотники, дрони-перехоплювачі та військово-технічну співпрацю з країнами Близького Сходу.

Запрошені гості:

  • Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист
  • Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
  • Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан
  • Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Данило Шингельський, військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим"

У деяких містах України через сприятливі погодні умови уже почали достроково вимикати опалення.

Також у ніч на 24 березня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши різні види ракет та безпілотників. 

