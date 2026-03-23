У Бучі пролунали вибухи: ефір День.LIVE

У Бучі Київської області 23 березня стався вибух невідомого пристрою біля житлового будинку, після прибуття правоохоронців пролунав другий вибух. В результаті інциденту постраждали двоє співробітників поліції.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.),

Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських сил ЗС України,

Андрій Єременко — соціолог,

Антон Грушецький — виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології ( КМІС),

Інна Богатих — заступниця міністра юстиції (2024-2025 рр.),

Вʼячеслав Кириленко — віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр.,

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ,

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95".

Зазначимо, поліція вже затримала підозрюваного у вибухах в Бучі. За даними слідства, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб і влаштував так званий "подвійний" вибух.