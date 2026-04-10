СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

Служба безпеки України закликає громадян бути особливо уважними під час Великодніх свят через ризик провокацій і можливих терактів. У СБУ повідомляють, що російські структури й надалі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, особливо напередодні великих релігійних дат. Попри заяви про так зване "перемир’я", ворог продовжує інформаційно-психологічні операції та диверсійні спроби.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Данило Гетманцев — народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Юрій Фельштинський — доктор історичних наук;

Станіслав Белковський — публіцист;

Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Поліна Марченко — адвокат;

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Олександр Левченко — дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 роках;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Сьогодні гості ефіру Вечір.LIVE обговорюватимуть наступні теми:

Путін оголосив перемирʼя на Великдень;

Зеленський: Україна готова до дзеркальних кроків і пропонувала припинення вогню на час Великодня;

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: "Місце можна знайти де завгодно";

Путін відправив свого посланця до США на переговори з командою Трампа, — Reuters;

Замість ТЦК може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування", — нардеп Роман Костенко;

Разумков закликав Раду ухвалити закони проти свавілля ТЦК;

Примусова мобілізація продовжуватиметься, доки не настане кінець війни: якщо чоловік сам не йде у військо — його доведеться призивати, — глава ОП Кирило Буданов.

Новини.LIVE інформували, що очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна розраховує на можливий обмін військовополоненими найближчим часом, зокрема на Великдень або невдовзі після нього. За його словами, це питання перебуває в постійних контактах між Україною, США та Росією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у четвер, 9 квітня, Володимир Путін оголосив про запровадження так званого "Великоднього перемир’я". За його словами, воно має тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня. Водночас російським військам наказано залишатися в режимі бойової готовності.