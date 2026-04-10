Головна arrow Відео arrow СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE arrow
СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

10 квітня 2026 р. 18:00

18:00 СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

08:00 Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

20:08 Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

Служба безпеки України закликає громадян бути особливо уважними під час Великодніх свят через ризик провокацій і можливих терактів. У СБУ повідомляють, що російські структури й надалі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, особливо напередодні великих релігійних дат. Попри заяви про так зване "перемир’я", ворог продовжує інформаційно-психологічні операції та диверсійні спроби.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Данило Гетманцев — народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Юрій Фельштинський — доктор історичних наук;
  • Станіслав Белковський — публіцист;
  • Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Поліна Марченко — адвокат;
  • Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Олександр Левченко — дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 роках;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Сьогодні гості ефіру Вечір.LIVE обговорюватимуть наступні теми:

  • Путін оголосив перемирʼя на Великдень;
  • Зеленський: Україна готова до дзеркальних кроків і пропонувала припинення вогню на час Великодня;
  • Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: "Місце можна знайти де завгодно";
  • Путін відправив свого посланця до США на переговори з командою Трампа, — Reuters;
  • Замість ТЦК може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування", — нардеп Роман Костенко;
  • Разумков закликав Раду ухвалити закони проти свавілля ТЦК;
  • Примусова мобілізація продовжуватиметься, доки не настане кінець війни: якщо чоловік сам не йде у військо — його доведеться призивати, — глава ОП Кирило Буданов.

Новини.LIVE інформували, що очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна розраховує на можливий обмін військовополоненими найближчим часом, зокрема на Великдень або невдовзі після нього. За його словами, це питання перебуває в постійних контактах між Україною, США та Росією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у четвер, 9 квітня, Володимир Путін оголосив про запровадження так званого "Великоднього перемир’я". За його словами, воно має тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня. Водночас російським військам наказано залишатися в режимі бойової готовності.

18:33 У світі дорожчає дизель: зафіксовано нові цінові стрибки

18:30 Лакшері паски в Одесі: ціни у закладах та пекарнях сьогодні

18:25 Для в’їзду в Німеччину треба готівка: мінімальна сума на кордоні у квітні

18:05 Дешеві тури в Європу: куди можна поїхати у травні за невеликі гроші

Text

18:00 СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

17:55 Працює на волі та характері людей: Кім про прифронтовий бізнес

17:39 Скасування виїзду чоловіків до 23 років не розглядають: Улютін

17:38 Страсна п’ятниця: у храмах Львова виклали плащаницю

17:35 Клієнтів Monobank попередили про шахраїв: яку схему вигадали аферисти

17:33 Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку

18:33 У світі дорожчає дизель: зафіксовано нові цінові стрибки

18:30 Лакшері паски в Одесі: ціни у закладах та пекарнях сьогодні

18:25 Для в’їзду в Німеччину треба готівка: мінімальна сума на кордоні у квітні

18:05 Дешеві тури в Європу: куди можна поїхати у травні за невеликі гроші

17:55 Працює на волі та характері людей: Кім про прифронтовий бізнес

17:39 Скасування виїзду чоловіків до 23 років не розглядають: Улютін

17:38 Страсна п’ятниця: у храмах Львова виклали плащаницю

17:35 Клієнтів Monobank попередили про шахраїв: яку схему вигадали аферисти

17:33 Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку

17:12 Українцям виплатять по 1500 грн: хто отримає гроші вже цього тижня

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

06:19 Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

9 квітня

07:07 Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

06:33 Ціни в Одесі на Великдень 2026: скільки коштують паски та продукти

8 квітня

06:33 Весняний стрибок цін в Одесі: чому овочі та фрукти дорожчають

06:11 Парламентські вибори в Угорщині: чому вони важливі для України

3 квітня

22:33 Обстріли в Одесі: як та чим збивають російські атаки над містом

08:35 Ціни на Черемушках в Одесі зростають: скільки коштують продукти

2 квітня

06:16 Росія готується до інтенсивних бойових дій: Чорновол

Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

10 квітня 2026 р. 13:16
Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

10 квітня 2026 р. 08:00
Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

09 квітня 2026 р. 20:08
Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

09 квітня 2026 р. 18:00
Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

09 квітня 2026 р. 13:15
США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

09 квітня 2026 р. 08:00
Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

08 квітня 2026 р. 19:00
Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

08 квітня 2026 р. 18:04

