Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026 р. 08:00

За оцінкою міністра оборони Михайла Федорова, темпи знищення російських сил на фронті вказують на те, що вже у березні сукупні втрати армії РФ можуть перевищити 30 000 убитими та важкопораненими. Він наголосив, що цей місяць має шанси стати рекордним за кількістю ліквідованих російських військових. За його словами, якщо українським Силам оборони вдасться вийти на показник у 50 тисяч знищених окупантів за місяць, це матиме для противника катастрофічні наслідки. Деталі рішень, які можуть наблизити такий результат, він пообіцяв озвучити окремо.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 березня

У прямому ефірі "Ранок.LIVE" обговорять ситуацію на фронті, масовані атаки РФ, удари по російській нафтовій інфраструктурі, дипломатичні кроки України та заяву міністра оборони Михайла Федорова про можливі рекордні втрати армії РФ у березні.

У програмі говоритимуть про одну з наймасованіших повітряних атак РФ за останній час — у ніч на 29 березня Росія вдарила по Україні "Кинджалом" і сотнями дронів, а сили ППО знищили більшість цілей.

Окремо обговорять удар по Краматорську, де російська авіація атакувала житлову забудову, внаслідок чого є загиблі та поранені, серед жертв — дитина. Також у фокусі будуть удари по російській нафтовій інфраструктурі: українські дрони знову уразили термінал "Усть-Луга", який є важливим вузлом експорту нафти РФ.

Серед міжнародних тем — візит президента Володимира Зеленського на Близький Схід і його прибуття до Йорданії для переговорів щодо безпеки та співпраці, а також позиція Києва щодо переговорів, де Україна не розглядає Росію та Білорусь, як майданчики для можливого мирного процесу.

Гості ефіру:

  • Роман Капінус, старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї ОМБр
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник
  • Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України
  • Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки
  • Руслан Рохов, політолог
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури
  • Світлана Осауленко, депутатка Одеської міської ради

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, в ЗСУ зауважили, що російські війська уже почали весняний контрнаступ. Вони очікували покращення погодних умов для цього. 

Тим часом за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни ЗСУ зірвали російським військам плани на штурми фронту. Через великі втрати росіяни змушені перекидати війська з різних напрямків фронту на гарячі точки.

