Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове перемир'я з нагоди святкування Великодня. Згідно з повідомленням, режим припинення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року.
Дивіться про це в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру
- Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальону "Грузинський легіон", солдат;
- Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
- Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;
- Руслан Рохов, політолог;
- Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
- Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер;
- Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
- Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";
- Сергій Фурса, економіст, фінансист.
Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ передав Кремлю нову пропозицію щодо встановлення перемир'я щонайменше на період великодніх свят.
А також глава держави повідомив, що російські війська намагаються захопити Покровськ та просунутися до кінця квітня. Водночас, за його словами, противнику бракує ресурсів для реалізації цих планів, а під час наступальних дій російська армія зазнає значних втрат.