Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове перемир'я з нагоди святкування Великодня. Згідно з повідомленням, режим припинення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року.

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальону "Грузинський легіон", солдат;

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Руслан Рохов, політолог;

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;

Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Сергій Фурса, економіст, фінансист.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ передав Кремлю нову пропозицію щодо встановлення перемир'я щонайменше на період великодніх свят.

А також глава держави повідомив, що російські війська намагаються захопити Покровськ та просунутися до кінця квітня. Водночас, за його словами, противнику бракує ресурсів для реалізації цих планів, а під час наступальних дій російська армія зазнає значних втрат.