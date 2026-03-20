Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE
Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

20 березня 2026 р. 13:13

13:13 Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

08:00 Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

20:22 Ціни на пальне і майбутнє країни: інтерв'ю "Світ на зламі" з Кущем

18:00 Переговори з Росією можуть невдовзі відновитися: ефір Вечір.LIVE

13:29 Саудівська Аравія зупинила експорт із основного порту: ефір День.LIVE

08:00 Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE

19:02 Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час

18:23 Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE

13:20 Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

13:00 Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

13:13 Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

08:00 Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

20:22 Ціни на пальне і майбутнє країни: інтерв'ю "Світ на зламі" з Кущем

18:00 Переговори з Росією можуть невдовзі відновитися: ефір Вечір.LIVE

13:29 Саудівська Аравія зупинила експорт із основного порту: ефір День.LIVE

Митрополит Епіфаній 20 березня повідомив, що помер патріарх Філарет. Він відійшов у вічність на 98-му році життя — після загострення хронічних хвороб. Філарет присвятив Церкві десятиліття: 77 років чернецтва та 65 років архієрейського служіння.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 20 березня.

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень",
  • Ірина Борзова — народна депутатка від "Слуги народу", комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики,
  • Вікторія Берещак — оглядачка ринку нерухомості,
  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics,
  • Євген Жовтяк — народний депутат України, голова Київської обласної державної адміністраціі 2005-2006 рр.,
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник,
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень,
  • Олексій Леонов — народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Зазначимо, 9 березня повідомлялося, що почесний патріарх Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття. Він перебував під наглядом лікарів та отримував всю необхідну медичну допомогу. 

Однак сьогодні стало відомо, що патріарх помер через загострення хронічних хвороб. Йому було 98 років. 

13:53 Умєров доповів Зеленському про перемовини на Близькому Сході

13:50 Брухт міді в Україні подорожчав до 500 грн: де найвищі ціни і що здавати

13:37 Одеситам будуть платити 30 тисяч за збиття дронів

13:16 У Києві досі не працює земельна комісія

13:13 Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

13:13 Потужна магнітна буря зіпсує самопочуття метеозалежних сьогодні

13:00 Виплати до 77 000 грн: українцям доступна міжнародна допомога

12:54 Перший у світі: Viking спустив на воду унікальний круїзний лайнер

12:51 Помер патріарх Філарет: що про нього відомо

12:43 Дрони над Одещиною: знищення російських БпЛА минулої ночі

13:13 Помер патріарх Філарет: ефір День.LIVE

08:00 Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE

20:22 Ціни на пальне і майбутнє країни: інтерв'ю "Світ на зламі" з Кущем

18:00 Переговори з Росією можуть невдовзі відновитися: ефір Вечір.LIVE

13:29 Саудівська Аравія зупинила експорт із основного порту: ефір День.LIVE

Україна та США відновлюють переговори: ефір Ранок.LIVE
20 березня 2026 р. 08:00

20 березня 2026 р. 08:00
Ціни на пальне і майбутнє країни: інтерв'ю "Світ на зламі" з Кущем
19 березня 2026 р. 20:22

Переговори з Росією можуть невдовзі відновитися: ефір Вечір.LIVE
19 березня 2026 р. 18:00

19 березня 2026 р. 18:00
Саудівська Аравія зупинила експорт із основного порту: ефір День.LIVE
19 березня 2026 р. 13:29

Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE
19 березня 2026 р. 08:00

19 березня 2026 р. 08:00
Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час
18 березня 2026 р. 19:02

Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE
18 березня 2026 р. 18:23

18 березня 2026 р. 18:23
Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE
18 березня 2026 р. 13:20

