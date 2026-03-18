Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE

Переговорні делегації України, США та Росії підтримують щоденний контакт, однак війна на Близькому Сході ускладнює перемовний процес. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, очні консультації не скасовані, але неодноразово переносилися. Наразі увага США зосереджена на подіях на Близькому Сході, тому переговорний трек тимчасово перебуває на паузі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною, США та Росією регулярно переносяться через загострення ситуації довкола Ірану, яке відволікає увагу від цього процесу.

Водночас він зазначив, що Росія не демонструє готовності завершувати повномасштабну війну, тому Україна має максимально посилювати оборону. Попри це, за словами глави держави, дипломатичні зусилля тривають.