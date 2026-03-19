Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE arrow
Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE

Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE

19 березня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Мерц закликав ЄС до змін відносин зі США: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук, соціолог Дмитро Громаков, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, адвокат Сергій Старенький, політтехнолог Руслан Рохов, нардеп Дмитро Соломчук, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан та нардепка Оксана Савчук.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який закликав ЄС до самоповаги та самоствердження, у тому числі у відносинах зі США.

За його словами, у складній міжнародній ситуації, коли великі держави відкрито проводять силову політику, ЄС має використати власну силу.

Серед інших тем ефіру:

  • Поточна ситуація на Сумському напрямку;
  • Деталі про рекрутинг;
  • РФ планує велике переселення росіян на окуповані території України, — ЗМІ;
  • РФ змінює тактику і планує запускати до 1000 БпЛА на добу;
  • Верховна Рада може найближчим часом розглянути законопроєкт 11115, який зобовʼяже Telegram та інших провайдерів платформ спільного доступу до інформації мати в Україні свого офіційного представника для спілкування з владою, — Княжицький;
  • Чи посилить війна на Близькому Сході попит на українську агропродукцію;
  • Сезон самокатів в Києві;
  • Орбан готує план на випадок своєї поразки на виборах;
  • Кешбек на пальне для українців запустять з 20 березня, — ЗМІ.

Нагадаємо, Мерц наголосив, що Україна не погодиться на жодні нові територіальні поступки у війні проти Росії.

А заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що повної заборони Telegram не буде. Водночас за її словами, не можуть анонімні канали підривати обороноздатність. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Відео по темі

Всі відео
Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час

Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час

18 березня 2026 р. 19:02
Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE

Переговори між Україною, США і РФ тривають: ефір Вечір.LIVE

18 березня 2026 р. 18:23
Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

18 березня 2026 р. 13:20
Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

18 березня 2026 р. 13:00
Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

18 березня 2026 р. 08:00
Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

17 березня 2026 р. 20:09
Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

17 березня 2026 р. 18:34
Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

17 березня 2026 р. 18:11

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації