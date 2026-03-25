Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував розробку першої в історії України стратегії комплексного впливу на Африканському континенті. За словами Буданова, держава готова до активного відстоювання своїх інтересів у цій країні.

Ефір День.LIVE 25 березня

В ефірі обговорять переговорні сигнали, позицію США та вплив війни на геополітику, а також тему миру для України: оцінки Зеленського, санкційний тиск і дискусії про гарантії безпеки.

Також експерти прокоментують розслідування терактів і безпекові ризики в регіоні Балтії після інциденту з дроном у Литві.

Крім того, в ефірі експерти присвятять час новим вимогам МВФ до податкових змін, а наприкінці поговорять про ситуацію на паливному ринку й позиція АМКУ.

Запрошені гості:

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу

Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету

Олег Саакян, політолог

Юрій Продан, міністр палива та енергетики (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014)

Також у середу, 25 березня, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що перекриє Україні поставки газу. Він заявив, що це рішення було прийняте через зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" та заявив, що країні треба подбати за власні запаси.

Окрім того, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат показав, як рухалися дрони, якими Росія масовано атакувала Україну впродовж доби 23 та 24 березня. Він пояснив, яку нову тактику вигадали російські війська.