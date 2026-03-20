Під Києвом у мешканців забрали укриття: розслідування Наша Справа

У Вишгороді Київської області мешканці одного з житлових будинків лишилися без укриття. Раніше цей будинок постраждав під час прильоту російського дрона.

Як у жителів Вишгорода відібрали укриття?

Підвальне приміщення площею 178 квадратних метрів слугувало укриттям для місцевих жителів під час російських обстрілів, поки Вишгородська міська рада не віддала його в оренду благодійному фонду "Святої Ольги" за 1 гривню на рік. Жителі просили дозволу спускатися в підвал хоча б під час повітряних тривог, проте їм відмовили.

Громадський активіст Владислав Дулапчій розповів, що в приміщенні виявили гуманітарну допомогу з маркування 2022-2023 років, частину якої пізніше почали вивозити. Водночас міський голова Вишгорода Олексій Момот зазначив, що оренду може припинити рішення сесії міськради, а сам фонд призначений гуманітарним хабом за участі Київської ОДА.

Своєю чергою, чи могла знати КОДА, відповідальна за цивільний захист в регіоні, укриття та перевірку використання гумдопомоги, про ситуацію з підвалом і станом укриттів у Вишгороді? Редакція проєкту "Наша Справа" звернулася з офіційним запитом до голови Київської ОДА Миколи Калашника, однак на момент виходу матеріалу відповіді не отримала.

