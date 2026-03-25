США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

25 березня 2026 р. 08:00

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

24 березня 2026
18:35 РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

13:17 Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

08:13 У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

23 березня 2026
18:24 США готують переговори з Іраном: Вечір.LIVE

13:08 У Бучі пролунали вибухи: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський розкрив результати переговорів в США — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2026
21:30 Ціни на пальне та збільшення пенсій: інтерв'ю з Гетманцевим

21:00 Під Києвом у мешканців забрали укриття: розслідування Наша Справа

18:14 Україна змінює підхід до навчань ЗСУ за кордоном: ефір Вечір.LIVE

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

24 березня 2026
18:35 РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

13:17 Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

08:13 У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

23 березня 2026
18:24 США готують переговори з Іраном: Вечір.LIVE

США наполягають на укладненні угоди між Україною та Росією до проміжних виборів, які відбудуться 3 листопада. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 25 березня

В ефірі обговорять оперативну ситуація на фронті, зокрема район Часового Яру, де Росія продовжує наступ малими групами, а також питання евакуації, комунікацій та забезпечення цивільних.

Окремо обговорять одну з наймасованіших дронових атак за добу, зміну тактики ворога, тестування нових дронів "Герань-5", а також як показали себе українські дрони-перехоплювачі.

Далі експерти поговорять про візит делегації НАТО, вплив війни проти Ірану на геополітику й переговори, а також сигнали щодо можливих гарантій безпеки та відсутності прогресу в мирному процесі. Завершать ефір темами про економіку: падіння Brent, ціни на пальне і продукти, податкові ініціативи й ризики для соцвиплат, а також прогнозом погоди.

Запрошені гості:

  • Ігор, позивний "Пиць", командир розрахунку БПЛА
  • Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації
  • Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ
  • Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан
  • Галина Янченко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру

В ООН назвали офіційну кількість жертв серед цивільних в Україні, а також суму збитків від війни, яку розпочала Росія.

Також Укрзалізниця змінила правила щодо безпеки пасажирів під час війни. Росія регулярно атакує поїзди, станції та електрички з цивільними, тому компанія змінила правила евакуації.

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

08:00 Чехія виплатить українцям до 4 000 доларів навесні: умови

07:47 У Чернігові 150 тис. абонентів без світла через атаку Росії

07:30 Міноборони відреагувало на скандал із жіночою мобілізацією

07:30 День СБУ: історія створення та сучасні завдання структури

07:15 Продаж товарів через OLX: 3 випадки, коли потрібно видавати чеки покупцям

07:01 Ліміти на розрахунки у Приват24: чому клієнти втрачають гроші

06:30 ЗСУ отримали доступ до онлайн-платформ для закупівлі дронів

06:30 В Україні зерно нового врожаю вже коштує понад 9 000 грн за тонну

06:30 Закриття розшуку ТЦК можливе через три місяці: інструкція

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

24 березня
18:35 РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

13:17 Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

08:13 У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

23 березня
18:24 США готують переговори з Іраном: Вечір.LIVE

РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

24 березня 2026 р. 18:35
Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

24 березня 2026 р. 13:17
У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

24 березня 2026 р. 08:13
США готують переговори з Іраном: Вечір.LIVE

23 березня 2026 р. 18:24
У Бучі пролунали вибухи: ефір День.LIVE

23 березня 2026 р. 13:08
Зеленський розкрив результати переговорів в США — ефір Ранок.LIVE

23 березня 2026 р. 08:00
Ціни на пальне та збільшення пенсій: інтерв'ю з Гетманцевим

20 березня 2026 р. 21:30
Під Києвом у мешканців забрали укриття: розслідування Наша Справа

20 березня 2026 р. 21:00

