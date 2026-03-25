США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

США наполягають на укладненні угоди між Україною та Росією до проміжних виборів, які відбудуться 3 листопада. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Ефір Ранок.LIVE 25 березня
В ефірі обговорять оперативну ситуація на фронті, зокрема район Часового Яру, де Росія продовжує наступ малими групами, а також питання евакуації, комунікацій та забезпечення цивільних.
Окремо обговорять одну з наймасованіших дронових атак за добу, зміну тактики ворога, тестування нових дронів "Герань-5", а також як показали себе українські дрони-перехоплювачі.
Далі експерти поговорять про візит делегації НАТО, вплив війни проти Ірану на геополітику й переговори, а також сигнали щодо можливих гарантій безпеки та відсутності прогресу в мирному процесі. Завершать ефір темами про економіку: падіння Brent, ціни на пальне і продукти, податкові ініціативи й ризики для соцвиплат, а також прогнозом погоди.
Запрошені гості:
- Ігор, позивний "Пиць", командир розрахунку БПЛА
- Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації
- Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ
- Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
- Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан
- Галина Янченко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку
- Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
- Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру
В ООН назвали офіційну кількість жертв серед цивільних в Україні, а також суму збитків від війни, яку розпочала Росія.
Також Укрзалізниця змінила правила щодо безпеки пасажирів під час війни. Росія регулярно атакує поїзди, станції та електрички з цивільними, тому компанія змінила правила евакуації.