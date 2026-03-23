Зеленський розкрив результати переговорів в США — ефір Ранок.LIVE

23 березня 2026 р. 08:00

У США впродовж вихідних в суботу та неділю 21 та 22 березня відбулися переговори з українською делегацією. Відомо, що сторони активно обговорюють обмін полоненими та безпекові гарантії.

Про це та більше почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 23 березня

В ефірі експерти прокоментують ситуацію на Донецькому напрямку, зокрема район Костянтинівки, та роль РЕБ/РЕР у протидії дронам і зв'язку противника. Далі обговорять військові й міжнародні новини, переговори у США та сигнали щодо обмінів і гарантій безпеки.

Окремо експерти з ведучами поговорять про агресивну політику Угорщини, проблеми обліку постраждалих і підтримка ВПО, доступ молоді з ТОТ до української освіти, а також суспільні настрої щодо виборів і можливих компромісів за умови гарантій. У другій половині ефіру ви почуєте про санкції й енергетику, вплив близькосхідної війни на нафту й пальне, і безпекова ситуація в Запорізькій області після атак на енергоінфраструктуру.

Запрошені гості:

  • Вадим Земляк, старший солдат, 109 бригада, підрозділ РЕБ і РЕР
  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт
  • Ольга Алтуніна, представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України
  • Володимир Паніотто, соціолог, президент КМІС, професор кафедри соціології НаУКМА
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand
  • Петро Олещук, політолог
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації

Вчора, 22 березня, завершився етап переговорів української делегації, куди увійшов Кирило Буданов та Рустем Умєров, а також інші члени групи. 

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, які теми обговорювали в першу чергу щодо припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що є позитивні сигнали щодо обміну полоненими.

