Ситуація з дорогами та енергетикою у столиці: ефір Київський час

Сьогодні для Києва нагальними питаннями є — стан енергетики, доріг та інфраструктури міста й області. Як уникнути критичних збоїв у цих сферах і забезпечити стабільний розвиток регіону — обговорить голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Стан доріг в Києві;

Відновлення після обстрілів;

План стійкості Києва.

Нещодавно журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн перевірив одне з укриттів у Києві. Під час відвідування цього укриття на лівому березі столиці він виявив низку недоліків. Зокрема, зламані двері, сміття та відсутність світла.

Раніше депутат Київради Леонід Ємець заявив, що для такого великого міста, як Київ, альтернативи централізованій енергосистемі наразі немає. За його словами, резервні установки можуть забезпечити підтримку лише тимчасово — на рік чи два.

Зокрема, експерт повідомляв, що ямковий ремонт у Києві часто роблять із порушенням технології, через що латки на дорогах можуть не протриматися й трьох місяців. Проблема, за його словами, полягає не лише в суміші, а й у відсутності контролю, відповідальних осіб та повноцінного кошторису.