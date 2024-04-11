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Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

11 квітня 2024 р. 09:21

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09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

10 квітня 2024
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22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

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21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

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Нічна атака росіян розвивалась за класичною та достатньо зрозумілою схемою для протиповітряної оборони України. Ворог здійснив обстріли у декілька хвиль дронами та ракетами концентруючись на об'єкти промисловості та енергетичної інфраструктури.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк в ефірі Ранок.LIVE

Якою тактикою користувалась РФ для обстрілів України вночі 11 квітня

Гуменюк розповіла, що все розвивалось за достатньо зрозумілою та класичною схемою для протиповітряної оборони. За її словами, підготовка до масованого удару в окупаційної армії розпочалася ще ввечері 10 квітня, коли підводний ракетоносій РФ знову вийшов на бойове чергування в акваторію Чорного моря.

Військова зазначила, що окупанти спрямували дрони з південного напрямку, зокрема з тимчасово окупованого Криму. Заходили ворожі цілі класичними траєкторіями, хоч плутаними і досить складними, проте передбачуваними для українських бійців. 

"Очевидно, що концентрація атак була спрямована на об'єкти промисловості та енергетичної інфраструктури. Ворог потужно атакував Миколаївський напрямок, Одещину. Сім і вісім дронів відповідні збиті у цих регіонах", — каже начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня. 

За її словами, на жаль, уламками збитих дронів було пошкоджено енергообєкт на Одещині, що призвело до пожежі. На щастя, вона була оперативно ліквідована і люди не постраждали. Відключення абонентів також не відбувалося.

Також по три "шахеди" було знищено над Херсонською та Дніпропетровською областями. Загалом у зоні відповідальності півдня сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожий дрон. 

"Бойова робота фактично тривала усю ніч, а вже на світанку ворог завдав удару ракетами. Причому це була комбінація різних видів озброєння. На паралелі, коли працювала стратегічна авіація, зокрема Ту-95, які випускали Х-101, ворог завів тактичну авіацію з акваторії Чорного моря і керованими авіаційними ракетами атакував Запорізьку область. Там відбувся повітряний бій: дві ракети було знищено, але відбулось і влучання також в енергооб'єкт, який спалахнув і нараз там тривають роботи з ліквідації наслідків", — повідомила Гуменюк. 

Водночас вона додала, що згідно з даними моніторингових ресурсів ворог концентрувався ракетними ударами ближче до західної України, зокрема на енергосистему. За її словами, для цього загарбники підбирають тактику та розуміють, що зброя з балістичною траєкторією є найбільш небезпечною і для нього більш результативною.

Нічна атака України 11 квітня — що відомо

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.

Вибухи лунали у ЛьвівськійКиївськійХарківськійОдеській та Запорізькій областях.

Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у чотирьох областях.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

10 квітня 2024
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