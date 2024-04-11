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Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

11 апреля 2024 г. 9:21

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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Ночная атака россиян развивалась по классической и понятной схеме для противовоздушной обороны Украины. Враг совершил обстрелы в несколько волн дронами и ракетами, концентрируясь на объектах промышленности и энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк в эфире Ранок.LIVE.

Какой тактикой пользовалась РФ для обстрелов Украины ночью 11 апреля

Гуменюк рассказала, что все развивалось по достаточно понятной и классической схеме для противовоздушной обороны. По ее словам, подготовка к массированному удару в оккупационной армии началась еще вечером 10 апреля, когда подводный ракетоноситель РФ снова вышел на боевое дежурство в акваторию Черного моря.

Военная отметила, что оккупанты направили дроны с южного направления, в частности из временно оккупированного Крыма. Заходили вражеские целые классическими траекториями, хоть сбивчивыми и довольно сложными, но предсказуемыми для украинских бойцов.

"Очевидно, что концентрация атак была направлена на объекты промышленности и энергетической инфраструктуры. Враг мощно атаковал Николаевское направление, Одесскую область. Семь и восемь дронов соответствующие сбиты в этих регионах", — говорит начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее словам, к сожалению, обломками сбитых дронов был поврежден энергообъект в Одесской области, что привело к пожару. К счастью, оно было оперативно ликвидировано и люди не пострадали. Отключения абонентов тоже не производилось.

Также по три "шахеда" были уничтожены над Херсонской и Днепропетровской областями. Всего в зоне ответственности юга силы противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский дрон.

"Боевая работа фактически продолжалась всю ночь, а уже на рассвете враг нанес удар ракетами. Причем это была комбинация различных видов вооружения. На параллели, когда работала стратегическая авиация, в частности Ту-95, которые выпускали Х-101, враг завел тактическую авиацию из акватории Черного моря и управляемыми авиационными ракетами атаковал Запорожскую область. Там состоялся воздушный бой: две ракеты были уничтожены, но произошло и попадание также в энергообъект, который вспыхнул и сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий", — сообщила Гуменюк.

В то же время, она добавила, что согласно данным мониторинговых ресурсов, враг концентрировался ракетными ударами ближе к западной Украине, в частности на энергосистему. По ее словам, для этого захватчики подбирают тактику и понимают, что оружие с баллистической траекторией является наиболее опасным и для него более результативным.

Ночная атака Украины 11 апреля — что известно

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Взрывы раздавались во Львовской, Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.

Незадолго министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в четырех областях.

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09:20 Россияне усилили воздушную разведку — Гуменюк о вражеских дронах над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

10 апреля 2024
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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов