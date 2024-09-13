Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

США можуть дати дозвіл на удари по Росії британськими ракетами. Також Америка разом із Британією планують обговорити можливість збивати ворожі ракети на території України силами НАТО.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями сьогоднішнього ефіру Новини.LIVE стали:

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

військовий аналітик Денис Попович;

військовий психолог Денис Богуш;

економіст Борис Кушнірук;

речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Разом з ними обговоримо такі теми:

США можуть надати Україні дозвіл бити вглиб Росії, але британськими ракетами — Times;

результати дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом;

США та Велика Британія обговорять можливість збивати російські ракети в небі України силами НАТО;

контрнаступ російських військ на Курському напрямку. Це було в планах України — Зеленський;

заведення у Вовчанськ ворожого підрозділу "Ахмат".