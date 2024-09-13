Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

США можуть дати дозвіл на удари по Росії британськими ракетами. Також Америка разом із Британією планують обговорити можливість збивати ворожі ракети на території України силами НАТО.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями сьогоднішнього ефіру Новини.LIVE стали:
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- військовий аналітик Денис Попович;
- військовий психолог Денис Богуш;
- економіст Борис Кушнірук;
- речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.
Разом з ними обговоримо такі теми:
- США можуть надати Україні дозвіл бити вглиб Росії, але британськими ракетами — Times;
- результати дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом;
- США та Велика Британія обговорять можливість збивати російські ракети в небі України силами НАТО;
- контрнаступ російських військ на Курському напрямку. Це було в планах України — Зеленський;
- заведення у Вовчанськ ворожого підрозділу "Ахмат".