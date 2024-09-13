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Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

13 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

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12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

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10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

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08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
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22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

США можуть дати дозвіл на удари по Росії британськими ракетами. Також Америка разом із Британією планують обговорити можливість збивати ворожі ракети на території України силами НАТО.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями сьогоднішнього ефіру Новини.LIVE стали:

  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • військовий психолог Денис Богуш;
  • економіст Борис Кушнірук;
  • речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Разом з ними обговоримо такі теми:

  • США можуть надати Україні дозвіл бити вглиб Росії, але британськими ракетами — Times;
  • результати дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом;
  • США та Велика Британія обговорять можливість збивати російські ракети в небі України силами НАТО;
  • контрнаступ російських військ на Курському напрямку.  Це було в планах України — Зеленський;
  • заведення у Вовчанськ ворожого підрозділу "Ахмат".

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13:53 На Львівщині п'яний водій збив жінку — у якому вона стані

13:44 Платиш 2000 доларів і ти студент, а не воїн — у Києві затримали проректора університету на хабарі

13:40 Сильні дощі та пориви вітру — Діденко повідомила, де завтра погіршиться погода

13:39 Країни ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Росіяни КАБами вдарили по Сумщині — є загиблі та поранені

13:23 Кличко зустрівся з Шольцом у Берліні — що обговорили

13:21 Ремонт пошкодженої котельні в Одесі оцінили в 11,5 мільйонів

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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