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Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

13 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

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12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

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11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

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08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

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08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
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22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

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20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

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17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Text

08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
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22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

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20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

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17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

США могут разрешить удары по России британскими ракетами. Также Америка и Британия планируют обсудить возможность сбивать вражеские ракеты на территории Украины силами НАТО.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями сегодняшнего эфира Новини.LIVE стали:

  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики  "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • военный психолог Денис Богуш;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

  • США могут предоставить Украине разрешение избивать вглубь России, но британскими ракетами – Times;
  • результаты дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом;
  • США и Великобритания обсудят возможность сбивания российских ракет в небе Украины силами НАТО;
  • контрнаступление русских войск на Курском направлении. Это было в планах Украины — Зеленский;
  • заведение во Волчанск вражеского подразделения "Ахмат".

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13:39 Страны ЕС обжалуют планы МВФ возобновить отношения с Россией

13:28 Россияне УАБами ударили по Сумской области — есть погибшие и раненые

13:23 Кличко встретился с Шольцом в Берлине — что обсудили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:21 Ремонт поврежденной котельной в Одессе оценили в 11,5 миллионов

13:19 Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Украину

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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