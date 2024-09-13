Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

США могут разрешить удары по России британскими ракетами. Также Америка и Британия планируют обсудить возможность сбивать вражеские ракеты на территории Украины силами НАТО.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями сегодняшнего эфира Новини.LIVE стали:

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

военный аналитик Денис Попович;

военный психолог Денис Богуш;

экономист Борис Кушнирук;

спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

США могут предоставить Украине разрешение избивать вглубь России, но британскими ракетами – Times;

результаты дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом;

США и Великобритания обсудят возможность сбивания российских ракет в небе Украины силами НАТО;

контрнаступление русских войск на Курском направлении. Это было в планах Украины — Зеленский;

заведение во Волчанск вражеского подразделения "Ахмат".