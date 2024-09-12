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Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

12 вересня 2024 р. 11:14

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11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

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11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

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08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

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Наразі питання повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України залишається одним із зовнішньополітичних пріоритетів для Туреччини. Очільник країни Реджеп Таїп Ердоган може допомагати етнічним громадянам реалізовувати всю свою політику.

Про це заявив кандидат політичних наук Олексій Буряченко в ефірі Ранок.LIVE.  

Чому повернення Криму в Україну важливе для Туреччини

Буряченко зазначив, що Туреччина втілює багатовекторну політику та балансує у співпраці між США, ЄС, Китаєм та Індією. Водночас експерт вважає, що повернення Криму під контроль України — в інтересах Ердогана.

"Коли Крим під юрисдикцією України — це демократична складова й Ердоган спокійно може допомагати етнічним громадянам реалізовувати всю свою політику", — сказав він. 

Що передувало

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників 4-го саміту Кримської платформи зазначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України і закликав повернути Крим. 

"Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, розробленими урядом України з метою зміцнення прав кримськотатарських тюрків", — сказав він. 

Також Ердоган зазначив, що кримські татари мають право "на вільне, безпечне та мирне життя на своїй батьківщині".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

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21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

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18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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