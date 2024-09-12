Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Наразі питання повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України залишається одним із зовнішньополітичних пріоритетів для Туреччини. Очільник країни Реджеп Таїп Ердоган може допомагати етнічним громадянам реалізовувати всю свою політику.

Про це заявив кандидат політичних наук Олексій Буряченко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому повернення Криму в Україну важливе для Туреччини

Буряченко зазначив, що Туреччина втілює багатовекторну політику та балансує у співпраці між США, ЄС, Китаєм та Індією. Водночас експерт вважає, що повернення Криму під контроль України — в інтересах Ердогана.

"Коли Крим під юрисдикцією України — це демократична складова й Ердоган спокійно може допомагати етнічним громадянам реалізовувати всю свою політику", — сказав він.

Що передувало

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників 4-го саміту Кримської платформи зазначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України і закликав повернути Крим.

"Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, розробленими урядом України з метою зміцнення прав кримськотатарських тюрків", — сказав він.

Також Ердоган зазначив, що кримські татари мають право "на вільне, безпечне та мирне життя на своїй батьківщині".