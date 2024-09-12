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Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

12 сентября 2024 г. 11:14

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11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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Сейчас вопрос возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины остается одним из внешнеполитических приоритетов для Турции. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган может помогать этническим гражданам реализовывать всю свою политику.

Об этом заявил кандидат политических наук Алексей Буряченко в эфире Ранок.LIVE.

Почему возвращение Крыма в Украину важно для Турции

Буряченко отметил, что Турция реализует многовекторную политику и балансирует в сотрудничестве между США, ЕС, Китаем и Индией. В то же время, эксперт считает, что возвращение Крыма под контроль Украины — в интересах Эрдогана.

"Когда Крым под юрисдикцией Украины — это демократическая составляющая и Эрдоган спокойно может помогать этническим гражданам реализовывать всю свою политику", — сказал он.

Что предшествовало

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в видеообращении к участникам 4-го саммита Крымской платформы отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и призвал вернуть Крым.

"Я хотел бы еще раз выразить свое удовлетворение правовыми нормами, разработанными правительством Украины с целью укрепления прав крымскотатарских тюрок", — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что крымские татары имеют право "на свободную, безопасную и мирную жизнь на своей родине".

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