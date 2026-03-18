Ситуация с дорогами и энергетикой в столице: эфир Київський час

Сегодня для Киева насущными вопросами являются — состояние энергетики, дорог и инфраструктуры города и области. Как избежать критических сбоев в этих сферах и обеспечить стабильное развитие региона — об этом расскажет председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кирилл Фесик в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

Состояние дорог в Киеве;

Восстановление после обстрелов;

План устойчивости Киева.

Недавно журналист Новини.LIVE Александр Саюн проверил одно из укрытий в Киеве. Во время посещения этого укрытия на левом берегу столицы он обнаружил ряд недостатков. В частности, сломанные двери, мусор и отсутствие света.

Ранее депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что для такого большого города, как Киев, альтернативы централизованной энергосистеме пока нет. По его словам, резервные установки могут обеспечить поддержку лишь временно — на год или два.

В частности, эксперт сообщал, что ямочный ремонт в Киеве часто делают с нарушением технологии, из-за чего заплатки на дорогах могут не продержаться и трех месяцев. Проблема, по его словам, заключается не только в смеси, но и в отсутствии контроля, ответственных лиц и полноценной сметы.