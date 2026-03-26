Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують надання гарантій безпеки з можливістю відмови України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема напруження у відносинах з Іраном. Водночас глава держави наголосив, що такий сценарій становитиме серйозну загрозу як для України, так і для всієї Європи. Він підкреслив, що це означало б передачу Росії важливих оборонних позицій у регіоні.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 26 березня.

Гості ефіру

Говорити про актуальні теми в студії будуть:

  • Максим Бутолін, позивний "Молот", головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр);
  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;
  • Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський заявив, що Росія розраховує на вихід США з переговорного процесу та водночас просуває власні вимоги. Зокрема, Москва наполягає на визнанні російськими територій Донецької області, які наразі перебувають під контролем України.

А також Росія намагається використовувати війну на Близькому Сході як інструмент тиску. За словами президента, Москва співпрацює з Тегераном і закликала США відмовитися від обміну розвідувальними даними з Україною.

