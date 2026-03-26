Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують надання гарантій безпеки з можливістю відмови України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема напруження у відносинах з Іраном. Водночас глава держави наголосив, що такий сценарій становитиме серйозну загрозу як для України, так і для всієї Європи. Він підкреслив, що це означало б передачу Росії важливих оборонних позицій у регіоні.

Максим Бутолін, позивний "Молот", головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр);

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;

Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський заявив, що Росія розраховує на вихід США з переговорного процесу та водночас просуває власні вимоги. Зокрема, Москва наполягає на визнанні російськими територій Донецької області, які наразі перебувають під контролем України.

А також Росія намагається використовувати війну на Близькому Сході як інструмент тиску. За словами президента, Москва співпрацює з Тегераном і закликала США відмовитися від обміну розвідувальними даними з Україною.