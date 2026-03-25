ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

25 березня 2026 р. 18:11

В Україні готуватимуть громадян до нацспротиву. Для цього створять спеціальні центри підготовки, а також запровадять нові предмети у школах. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Вогневі вправи будуть відпрацьовувати на полігонах ЗСУ та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Про це говоримо в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 березня.

Про що Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін;
  • журналіст із Ізраїлю Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради від "Слуги Народу", заступник Міністра освіти України Андрій Вітренко.

В ефірі поговоримо про:

  • удари Ірану по Хедері, Тель-Авіву та Кір'ят-Шимоні;
  • колишній керівник КВІР Алі Акбар Ахмадіан: Тегеран роками готувався до протистояння зі США;
  • США передали 15-пунктний мирний план Ірану;
  • Саудівська Аравія та ОАЕ можуть приєднатися до операції проти Ірану;
  • Іран вперше дозволив китайському кораблю пройти через Ормузьку протоку за гроші;
  • Війна в Україні та на Близькому Сході — це два театри однієї війни, — МЗС;
  • Зеленський: РФ підтримує іранський режим, затягує війну та готується до нових конфліктів у найближчі роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Києві відбувся всеукраїнський форум "Нацспротив 2026". Його присвятили темі розвитку системи військової підготовки цивільних громадян. Під час заходу йшлося про проблеми, що стосуються підготовки до нацспротиву.

На форумі заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що українців потрібно готувати до спротиву ще з підліткового віку. При цьому навчання має бути підлаштоване для молоді.

