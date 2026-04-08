Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

08 квітня 2026 р. 19:00

Text

Сьогодні для Києва нагальними питаннями є — проблеми транспорту, перебої під час тривог, ціни на проїзд і бензин, а також черги та складнощі зі сполученням між берегами. Як розв’язати ці проблеми й коли можна очікувати покращень — обговорять експерти та представники міської влади у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Транспорт, вартість проїзду у Києві. Кличко доручив переглянути тарифи на транспорт у Києві. Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року;
  • Якість транспорту у столиці;
  • Перегляд вартості проїзду у київському транспорті є необхідним кроком через дефіцит бюджету та зростання цін, — Сергій Підгайний;
  • Вітренко: вимагаю оприлюднити реальний аудит, покажіть не лише витрати на пальне, а й куди зникають мільйони на парковках та в метрополітені;
  • Дефіцит водіїв та машиністів у Києві;
  • З 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах Києва діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до ПДР;
  • Пальне буде коштувати 100 гривень за літр вже за 2 тижні, — Льоушкін;
  • У Києві до осені обмежать проїзд мостом через Десенку.

Гості ефіру "Київський час"

Обговорювати важливі події й теми в ефірі "Київський час" будуть:

  • Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Олександр Федченко — автомобільний експерт;
  • Андрій Антонюк — голова Правління Української Таксомоторної Асоціації;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Ганна Страшок — речниця поліції Києва.

Новини.LIVE інформували, що у Києві на гілці "Деміївської" пошкодили тунель метрополітену через дії забудовника. За висновками комісії, руйнування сталося через пробивання водоносного горизонту підземної річки Совка, що спричинило потрапляння води у тунель. Експерт з містобудування Віктор Глеба зазначив, що подібні помилки у столиці трапляються дедалі частіше.

Також Новини.LIVE писали, що будівництво метро на Троєщину може призвести до зростання вартості проїзду. Депутат Київради Андрій Вітренко пояснив, що кредит на будівництво додасть навантаження на міський бюджет. Наразі підвищення тарифів не планується, хоча утримання метро щороку обходиться столиці у 11–12 млрд грн.

Text

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Text

Text

Text

Text

