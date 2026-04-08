Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження жорстких мит проти країн, які постачають військову допомогу Ірану. Йдеться про тариф у розмірі 50% на всі товари, що експортуються до США.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 8 квітня.
Теми ефіру:
- США та Ізраїль порушили режим припинення вогню;
- Трамп пригрозив тарифами 50% країнам, які постачають зброю Ірану, це може вдарити по Росії та Китаю;
- "Будуть великі гроші": Трамп зробив першу заяву після перемир'я з Іраном;
- Армія Ізраїлю завдала наймасштабнішого удару по "Хезболлі" в Лівані з початку війни на Близькому Сході. Це відбулось за декілька годин після оголошення США та Іраном двотижневого припинення вогню;
- Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях.
Гості ефіру:
- Пітер Дікінсон — науковий співробітник Atlantic Council;
- Костянтин Криволап — авіаексперт;
- Сергій Ауслендер — журналіст;
- Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Олександр Федченко — автомобільний експерт;
- Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
- Ганна Страшок — речниця поліції Києва.
Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп обіцяв багатство та відбудову Ірану. За словами президента, Іран втомився від конфронтації і готовий перейти до процесів економічного відновлення.
Тим часом в Ірані заявили, що нібито перемогли США. Там кажуть, що американська сторона прийняла позиції мирного плану.