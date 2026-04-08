Головна arrow Відео arrow Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

08 квітня 2026 р. 18:04

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

18:00 Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

13:17 Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський у Сирії повідомив про співпрацю країн: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження жорстких мит проти країн, які постачають військову допомогу Ірану. Йдеться про тариф у розмірі 50% на всі товари, що експортуються до США.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 8 квітня. 

Теми ефіру:

  • США та Ізраїль порушили режим припинення вогню;
  • Трамп пригрозив тарифами 50% країнам, які постачають зброю Ірану, це може вдарити по Росії та Китаю;
  • "Будуть великі гроші": Трамп зробив першу заяву після перемир'я з Іраном;
  • Армія Ізраїлю завдала наймасштабнішого удару по "Хезболлі" в Лівані з початку війни на Близькому Сході. Це відбулось за декілька годин після оголошення США та Іраном двотижневого припинення вогню;
  • Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях.

Гості ефіру:

  • Пітер Дікінсон — науковий співробітник Atlantic Council;
  • Костянтин Криволап — авіаексперт;
  • Сергій Ауслендер — журналіст;
  • Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Олександр Федченко — автомобільний експерт;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Ганна Страшок — речниця поліції Києва.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп обіцяв багатство та відбудову Ірану. За словами президента, Іран втомився від конфронтації і готовий перейти до процесів економічного відновлення.

Тим часом в Ірані заявили, що нібито перемогли США. Там кажуть, що американська сторона прийняла позиції мирного плану.

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

