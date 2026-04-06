Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті та перебігу українських операцій. З а підсумками наради глава держави разом із військовим командуванням визначив подальші кроки у війні.

Теми ефіру

Володимир Зеленський повідомив, що в Дамаску відбулися тристоронні переговори за участю України, Сирії та Туреччини;

Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні перемовини у Стамбулі;

іноземні партнери закликають Україну обмежити удари по нафтовій інфраструктурі РФ, заявив глава ОП Кирило Буданов;

Іран відхилив ініціативу Пакистану щодо припинення війни зі США та Ізраїлем, яка передбачала розблокування Ормузької протоки, повідомляє Reuters;

Україна більше не перебуває в центрі уваги США, і затяжний конфлікт на Близькому Сході може скоротити обсяги підтримки, заявив Зеленський;

у Сербії спростували звинувачення Угорщини щодо можливої причетності України до диверсії на газогоні;

вартість пального може зрости до 120 грн за літр і вище у разі подальшої ескалації на Близькому Сході;

програмою "Кешбек на пальне" вже скористалися близько 1,3 млн українців.

Гості ефіру

Геннадій Гудков, російський опозиційний політик;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Максим Розумний, доктор політичних наук;

Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Ростислав Кравець, адвокат, юрист.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Генштабі ЗСУ проінформували про ситуацію на полі бою за останню добу. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Крім того, у ніч проти 6 квітня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Окупанти випустили 141 "Шахед" та інші види БпЛА.