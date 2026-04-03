Росія масовано вдарила по Україні дронами та ракетами: ефір День.LIVE

Росія зранку 3 квітня атакувала Україну крилатими ракетами, також повідомляється про масове застосування ударних безпілотників. У центральних та східних регіонах Українги лунали потужні вибухи, відомо про жертв.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 квітня

У програмі обговорять заяву Зеленського про схему співпраці розвідок Росії та Ірану, а також наслідки атак РФ по Україні з вечора і на ранок: які міста були під вогнем і що відомо про наслідки.

Гості ефіру День.LIVE

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001–2002);

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України";

Руслан Рохов, політолог;

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, відомо, що у Київській області загинула людина, а також травмувалася іще одна особа внаслідок російського обстрілу.

Крім того, по Україні ввели аварійні відключення світла через російські атаки на енергосистему.