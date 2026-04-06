Зеленський у Сирії повідомив про співпрацю країн: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали офіцер відділення комунікацій 116 ОМБр Валерій Кисельов, політтехнолог Ярослав Макітра, фахівець зі сходознавства та експерт Центру громадянських свобод Вʼячеслав Ліхачов, соціолог Дмитро Громаков, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов, професор Київської школи економіки Михайло Колісник, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний, голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж та заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський провів переговори з лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа. Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію, розвиток співпраці та перспективи посилення відносин між країнами.

Серед інших тем:

Дизпаливо по 92,90 грн: на яких АЗС України найдорожче пальне;

РФ надала Ірану розвіддані про енергосистему Ізраїлю, — Зеленський;

Україна вже не в центрі уваги США, довга війна на Близькому Сході дасть нам менше підтримки, — Зеленський;

Трамп пригрозив Ірану через блокування протоки;

у МЗС України відреагували на інцидент з вибухівкою на "Турецькому потоці".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на інтервʼю Зеленського для AP, Україна може поділитися своїм досвідом для Ормузької протоки, оскільки мала схожу проблему. Він нагадав, як Росія перекрила продовольчий коридор у Чорному морі.

Крім того, Зеленський повідомив, що Росія передала Ірану супутникові розвідувальні відомості, пов’язані з енергетичною інфраструктурою Ізраїлю. За його словами, ці дані дозволяють Тегерану здійснювати удари.