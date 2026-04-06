Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

Російські війська у ніч проти 6 квітня завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинился житлові будівлі, дитячий садок та гуртожиток.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Теми ефіру

Сьогодні експерти обговорять наступні теми:

в Одесі цієї ночі під ударом опинилися житлові будівлі;

РФ у понеділок, 6 квітня, атакувала енергетичну інфраструктуру Київщини;

у Чернігові та області без світла 340 тисяч людей після удару РФ;

в Одесі після нічної атаки загинули троє людей, серед них дитина;

Сибіга: Україна і Сирія знову відкриють посольства в Києві та Дамаску;

Іран повідомив про загибель глави розвідки КВІР Маджида Хадемі.

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Катерина Рошук — політолог;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016-2019);

Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність";

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Іван Крулько —народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині fpv-дронами. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Загалом, цієї ночі армія РФ випустила по Україні 141 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.