Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

Ведучі обговорять з гостями наслідки російських ударів по Дніпропетровській області, де загинула дитина та є поранені, а також атаку на автобус у центрі Нікополя з жертвами. Йтиметься про безпекову ситуацію в регіонах і реакцію влади на нові обстріли.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 7 квітня
Окремо зосередяться на міжнародному контексті, зокрема, на заяві Володимира Зеленського про розширення ролі України як безпекового партнера, а також інформації розвідки щодо стану Моджтаби Хаменеї та можливих наслідків для Ірану.
Також у студії проаналізують економічні тенденції: різке зниження курсу долара та євро і його вплив на український ринок.
Гості ефіру День.LIVE 7 квітня
- Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
- Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
- Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації
- Едем Адаманов — директор Державного експертного центру МОЗ України
- Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук
Як писали раніше Новини.LIVE, у Нікополі в Дніпропетровській області продовжує зростати кількість жертв через російську атаку FPV-дроном по цивільній маршрутці.
Також українські дрони вдарили по російському фрагету "Адмірал Григорович". Наразі невідомо, який обсяг пошкоджень, але зазначається, що таких кораблів у Росії залишилося небагато.