Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

Ведучі обговорять з гостями наслідки російських ударів по Дніпропетровській області, де загинула дитина та є поранені, а також атаку на автобус у центрі Нікополя з жертвами. Йтиметься про безпекову ситуацію в регіонах і реакцію влади на нові обстріли.

Окремо зосередяться на міжнародному контексті, зокрема, на заяві Володимира Зеленського про розширення ролі України як безпекового партнера, а також інформації розвідки щодо стану Моджтаби Хаменеї та можливих наслідків для Ірану.

Також у студії проаналізують економічні тенденції: різке зниження курсу долара та євро і його вплив на український ринок.

Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації

Едем Адаманов — директор Державного експертного центру МОЗ України

Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук

Як писали раніше Новини.LIVE, у Нікополі в Дніпропетровській області продовжує зростати кількість жертв через російську атаку FPV-дроном по цивільній маршрутці.

Також українські дрони вдарили по російському фрагету "Адмірал Григорович". Наразі невідомо, який обсяг пошкоджень, але зазначається, що таких кораблів у Росії залишилося небагато.