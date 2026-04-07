Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп пригрозив іранському режиму знищенням у разі відмови Тегерану погодитися на припинення війни. Він заявив, що "сьогодні вночі може загинути ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути".

Головні теми розмови

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо самоврядування, необхідний для отримання €400 млн від ЄС;

"Це проблема держави чи неефективне управління?": у ВР викликали керівника АМКУ через ціни на пальне;

Нардепи хотіли послабити фінконтроль за чиновниками та їхніми сім’ями, але норму прибрали із законопроєкту про скасування пільги на посилки до 150 євро;

Рада підтримала важливий закон із Ukraine Facility, який чітко розмежує повноваження влади;

Зеленський: Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я;

У Раді пропонують регулювати Telegram та інші платформи: законопроєкт підтримали до першого читання;

Венс прибув в Угорщину за кілька днів до виборів;

Два мільйони людей у розшуку ТЦК можуть зняти з розшуку, — Арахамія.

Гості ефіру

Лінас Лінкявічюс — дипломат, міністр закордонних справ Литви (2012-2020), посол Литви в Швеції;

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Валентин Наливайченко — народний депутат України, "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;

Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації". Це трапиться, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку до 03:00 за київським часом.

Зазначимо, 4 квітня президент США дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він нагадав, що раніше вже давав Тегерану більше часу для виконання цієї вимоги.