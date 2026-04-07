Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE arrow
Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

07 квітня 2026 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

6 квітня 2026
Text

18:00 Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський у Сирії повідомив про співпрацю країн: ефір Ранок.LIVE

3 квітня 2026
Text

21:00 Пенсійна реформа є невідкладною необхідності: інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:33 Зеленський чекає відповідь щодо перемир'я на Великдень: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія масовано вдарила по Україні дронами та ракетами: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна буде представлена в нових безпекових форматах: ефір Ранок.LIVE

Text

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

6 квітня 2026
Text

18:00 Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп пригрозив іранському режиму знищенням у разі відмови Тегерану погодитися на припинення війни. Він заявив, що "сьогодні вночі може загинути ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути". 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Головні теми розмови

Сьогодні експерти поговорять пр наступні теми:

  • Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо самоврядування, необхідний для отримання €400 млн від ЄС;
  • "Це проблема держави чи неефективне управління?": у ВР викликали керівника АМКУ через ціни на пальне; 
  • Нардепи хотіли послабити фінконтроль за чиновниками та їхніми сім’ями, але норму прибрали із законопроєкту про скасування пільги на посилки до 150 євро;
  • Рада підтримала важливий закон із Ukraine Facility, який чітко розмежує повноваження влади;
  • Зеленський: Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я;
  • У Раді пропонують регулювати Telegram та інші платформи: законопроєкт підтримали до першого читання; 
  • Венс прибув в Угорщину за кілька днів до виборів;
  • Два мільйони людей у розшуку ТЦК можуть зняти з розшуку, — Арахамія.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Лінас Лінкявічюс — дипломат, міністр закордонних справ Литви (2012-2020), посол Литви в Швеції;
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України, "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації". Це трапиться, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку до 03:00 за київським часом. 

Зазначимо, 4 квітня президент США дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він нагадав, що раніше вже давав Тегерану більше часу для виконання цієї вимоги.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Text

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 У Криму стає менше ППО: демілітаризація півострова

18:00 Фінасові пріоритети поколінь: як ставляться до грошей міленіали

17:54 Орбан заявив, що ЄС блокує мирні ініціативи Трампа щодо України

17:45 Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США

17:31 Без визначеної межі не дозволять встановити паркан: що потрібно знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 В Україні посилюють обмеження для боржників: які зміни підтримала Рада

17:19 Військовий став винуватцем смертельного ДТП в Одесі

17:14 NASA опублікували перше в історії фото Землі з протилежного боку Місяця

17:13 Камельчук: в Україні можуть запровадити податок для електромобілів

Text

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

6 квітня
Text

18:00 Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації