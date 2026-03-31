В ЄС зробили заяву про 90 млрд євро Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, економічний експерт Юрій Гаврилечко, капітан першого рангу та заступник начальника штабу ВМС України (2002-2020) Андрій Риженко, демограф Олександр Гладун, заслужений юрист України Володимир Пилипенко та нардепка Ніна Южаніна.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що "хороших новин" стосовно 20-го пакета санкцій проти Росії та траншу у розмірі 90 мільярдів євро для України наразі немає.

"Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин", — повідомила вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС України, до Києва в річницю звільнення Бучі приїхала європейська делегація на чолі з Каєю Каллас. Вони вшанували памʼять жертв російської війни, а також обговорили кроки для відновлення справедливості.

Раніше український лідер Володимир Зеленський наголосив, що затримання позики від ЄС може спричинити проблеми у фінансуванні оборонного сектору України. За його словами, країна сподівається на альтернативні шляхи отримання коштів.