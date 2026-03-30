Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану. Однак одночасно віг попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.
- Кабмін погодив три важливих "податкових" законопроєкти;
- Україна увійшла до топ-10 країн світу, де дизель подорожчав найбільше на тлі війни в Ірані;
- Зеленський: Україна готова до великоднього і енергетичного перемир'я;
- Виробники перехоплювачів намагалися торгувати з іноземними країнами за спиною держави;
- Україну можуть посунути у вступі до ЄС через нових кандидатів;
- ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана, аж до жорстких;
- США почнуть наземну операцію проти Ірану: Трамп відправив 2 000 десантників на Близький Схід.
- Камікадзе Ді — журналіст;
- Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
- Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень;
- Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
- Віталій Кулик — футуролог;
- Вячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Вадим Івченко — народний депутат України "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
- Ярослав Юрчишин — голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив про бажання "захопити" іранську нафту та острів Харг. Він не виключив військового сценарію, водночас зазначивши, що переговори з Іраном тривають.
Також президент сказав, що Куба може стати наступною ціллю для дій Сполучених Штатів. Він натякнув на можливе застосування американської армії, не розкривши деталей.