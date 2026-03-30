Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE
Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

30 березня 2026 р. 18:00

18:00 Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:01 Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

08:00 Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

21:47 Україна на межі фінансової катастрофи: інтерв'ю з Гетманцевим

18:09 Британія виділяє 115 млн євро на ППО для України: ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду: ефір День.LIVE

08:00 Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

21:38 Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану. Однак одночасно віг попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Теми ефіру

Гості студії сьогодні обговорять наступні теми:

  • Кабмін погодив три важливих "податкових" законопроєкти;
  • Україна увійшла до топ-10 країн світу, де дизель подорожчав найбільше на тлі війни в Ірані;
  • Зеленський: Україна готова до великоднього і енергетичного перемир'я;
  • Виробники перехоплювачів намагалися торгувати з іноземними країнами за спиною держави;
  • Україну можуть посунути у вступі до ЄС через нових кандидатів;
  • ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана, аж до жорстких;
  • США почнуть наземну операцію проти Ірану: Трамп відправив 2 000 десантників на Близький Схід.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Камікадзе Ді — журналіст; 
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень;
  • Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
  • Віталій Кулик — футуролог; 
  • Вячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Вадим Івченко — народний депутат України "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки; 
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Ярослав Юрчишин — голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив про бажання "захопити" іранську нафту та острів Харг. Він не виключив військового сценарію, водночас зазначивши, що переговори з Іраном тривають.

Також президент сказав, що Куба може стати наступною ціллю для дій Сполучених Штатів. Він натякнув на можливе застосування американської армії, не розкривши деталей.

