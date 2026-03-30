Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану. Однак одночасно віг попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.

Теми ефіру

Гості студії сьогодні обговорять наступні теми:

Кабмін погодив три важливих "податкових" законопроєкти;

Україна увійшла до топ-10 країн світу, де дизель подорожчав найбільше на тлі війни в Ірані;

Зеленський: Україна готова до великоднього і енергетичного перемир'я;

Виробники перехоплювачів намагалися торгувати з іноземними країнами за спиною держави;

Україну можуть посунути у вступі до ЄС через нових кандидатів;

ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана, аж до жорстких;

США почнуть наземну операцію проти Ірану: Трамп відправив 2 000 десантників на Близький Схід.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Камікадзе Ді — журналіст;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень;

Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Віталій Кулик — футуролог;

Вячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Вадим Івченко — народний депутат України "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Ярослав Юрчишин — голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив про бажання "захопити" іранську нафту та острів Харг. Він не виключив військового сценарію, водночас зазначивши, що переговори з Іраном тривають.

Також президент сказав, що Куба може стати наступною ціллю для дій Сполучених Штатів. Він натякнув на можливе застосування американської армії, не розкривши деталей.