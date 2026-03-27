Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про підготовку нових обмінів військовополоненими. За його словами, переговори тривають щодня і робота над звільненням українців не зупиняється. Він також висловив сподівання, що масштабний обмін може відбутися вже на Великдень. Українська сторона, запевнив Буданов, робить для цього все можливе.

Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;

Дмитро Шушпанов — доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України;

Олексій Гончаренко — народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність";

Ростислав Любевич — лікар-пульмонолог, фтизіатр, заступник медичного директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології і алергології ім.Ф.Г. Яновського НАМН України;

Яна Терлеєва — завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластеру України;

Марія Зайцева — засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області.

РФ тисне на Лиманському напрямку одразу з трьох боків: спроби прориву тривають;

Переговори тривають, нові обміни будуть: Буданов;

Буданов заявив, що Третя світова вже давно триває;

США можуть направити призначену Україні військову допомогу на Близький Схід;

Білорусь може незабаром напасти на Україну, або буде знову використана як плацдарм для нового наступу на Київ;

Буданов про мирний процес: "Зустрітися з росіянами не проблема. Проблема в кінцевому результаті";

Щонайменше 40% експортних потужностей російської нафти зупинено;

Іран відкрив Ормузьку протоку для Росії, Індії, Китаю.

Раніше у коментарі Новини.LIVE керівник Офісу президента України Кирило Буданов припустив, що вже на Великдень може відбутися масштабний обмін полоненими. Водночас деталей щодо того, бійців яких саме підрозділів можуть повернути, він не розкрив.

Також у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Буданов висловив думку, що Третя світова війна фактично вже триває і почалася вона з подій в Україні. Він наголосив, що нинішню війну не можна вважати локальним конфліктом, адже її масштаби значно ширші. Водночас за словами посадовця, спрогнозувати, чим завершиться ця ситуація, наразі неможливо.