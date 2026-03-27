Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

27 березня 2026 р. 08:00

08:00 Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026
21:38 Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

08:00 Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

25 березня 2026
19:00 Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

18:11 ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

08:00 США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

24 березня 2026
18:35 РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

08:00 Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026
Text

21:38 Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про підготовку нових обмінів військовополоненими. За його словами, переговори тривають щодня і робота над звільненням українців не зупиняється. Він також висловив сподівання, що масштабний обмін може відбутися вже на Великдень. Українська сторона, запевнив Буданов, робить для цього все можливе.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 березня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;
  • Дмитро Шушпанов — доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України;
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність";
  • Ростислав Любевич — лікар-пульмонолог, фтизіатр, заступник медичного директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології і алергології ім.Ф.Г. Яновського НАМН України;
  • Яна Терлеєва — завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластеру України;
  • Марія Зайцева — засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Сьогодні гості ефіру Ранок.LIVE обговорюватимуть наступні теми:

  • РФ тисне на Лиманському напрямку одразу з трьох боків: спроби прориву тривають;
  • Переговори тривають, нові обміни будуть: Буданов;
  • Буданов заявив, що Третя світова вже давно триває;
  • США можуть направити призначену Україні військову допомогу на Близький Схід;  
  • Білорусь може незабаром напасти на Україну, або буде знову використана як плацдарм для нового наступу на Київ; 
  • Буданов про мирний процес: "Зустрітися з росіянами не проблема. Проблема в кінцевому результаті";
  • Щонайменше 40% експортних потужностей російської нафти зупинено;
  • Іран відкрив Ормузьку протоку для Росії, Індії, Китаю.

Раніше у коментарі Новини.LIVE керівник Офісу президента України Кирило Буданов припустив, що вже на Великдень може відбутися масштабний обмін полоненими. Водночас деталей щодо того, бійців яких саме підрозділів можуть повернути, він не розкрив.

Також у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Буданов висловив думку, що Третя світова війна фактично вже триває і почалася вона з подій в Україні. Він наголосив, що нинішню війну не можна вважати локальним конфліктом, адже її масштаби значно ширші. Водночас за словами посадовця, спрогнозувати, чим завершиться ця ситуація, наразі неможливо.

08:00 Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

26 березня
Text

21:38 Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

26 березня 2026 р. 21:38
Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Саудівській Аравії: ефір Вечір.LIVE

26 березня 2026 р. 18:00
Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

26 березня 2026 р. 13:00
Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026 р. 08:00
Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

25 березня 2026 р. 19:00
ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

25 березня 2026 р. 18:11
Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

25 березня 2026 р. 13:00
США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

25 березня 2026 р. 08:00

