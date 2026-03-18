Переговорные делегации Украины, США и России поддерживают ежедневный контакт, однако война на Ближнем Востоке усложняет переговорный процесс. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, очные консультации не отменены, но неоднократно переносились. Сейчас внимание США сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке, поэтому переговорный трек временно находится на паузе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией регулярно переносятся из-за обострения ситуации вокруг Ирана, которое отвлекает внимание от этого процесса.

В то же время он отметил, что Россия не демонстрирует готовности завершать полномасштабную войну, поэтому Украина должна максимально усиливать оборону. Несмотря на это, по словам главы государства, дипломатические усилия продолжаются.