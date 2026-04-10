Пасха, ТЦК и деньги от МВФ: эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных тем для украинцев. В частности, речь пойдет о реформах, перемирии на Пасху, проблемах с работой Telegram-каналов и ситуации с локальными долгами городов.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 10 апреля.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

Парламент редко голосует за законопроекты в целом;

Ожидается более миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility;

"Клановая" система зародилась еще во времена СССР;

Украинские паралимпийцы заняли 7 место на играх;

Общины не могут финансировать обучение детей с инвалидностью;

Невозможно деанонимизировать Telegram-каналы;

Реформа закрытия нелегального рынка алкоголя и табака тормозится;

Ситуация с ТЦК после поручения президента ухудшилась;

О ситуации с долгами Харькова;

Попытка дискредитировать работу мэра Харькова;

Празднование Пасхи в Украине в этом году.

Новини.LIVE информировали, что 9 апреля Путин объявил введение так называемого "Пасхального перемирия". По его словам, оно должно длиться с 11 по 12 апреля. В то же время в Кремле сообщили, что российским войскам приказано оставаться в состоянии боевой готовности, несмотря на якобы прекращение огня.

Новини.LIVE также писали, что инициатива по так называемому "Пасхальному перемирию" имеет шансы на реализацию на фронте, если стороны будут соблюдать режим тишины. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова ответить зеркальными действиями в случае прекращения огня. По его мнению, длительная пауза в боевых действиях могла бы стать шагом к активизации дипломатических процессов и завершению войны.