Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

Чим РФ відрізняється від СРСР, в чому полягає психологія війни і що таке агресія, як складова людської поведінки? Ці та інші теми обговорює соціальний та військовий психолог Олег Покальчук разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Яка психологія війни
У прямому ефірі обговорюються такі теми:
— В чому полягає психологія війни?
— Що таке агресія, як базова складова людської поведінки?
— Як дитяча психіка реагує на війну та обстріли?
— Яка різниця між СРСР та РФ?
Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.
Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих сягнула до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.