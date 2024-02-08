Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом arrow

Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

08 лютого 2024 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:35 Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

Text

19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

Text

19:00 Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

Text

18:41Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

Text

17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Text

16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

Text

15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

Text

15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Text

14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Text

19:35 Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

Text

19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

Text

19:00 Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

Text

18:41 Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

Text

17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Text

16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

Text

15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

Text

15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Text

14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Чим РФ відрізняється від СРСР, в чому полягає психологія війни і що таке агресія, як складова людської поведінки? Ці та інші теми обговорює соціальний та військовий психолог Олег Покальчук разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Яка психологія війни

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

— В чому полягає психологія війни?

— Що таке агресія, як базова складова людської поведінки?

— Як дитяча психіка реагує на війну та обстріли?

— Яка різниця між СРСР та РФ?

Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих сягнула до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

20:24 До України повернулися 100 військових — більшість з них захисники Маріуполя

Новина з фото

20:23 Залужний йде з посади Головнокомандувача — що кажуть політики

20:20 OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE — який смартфон вибрати

20:19 Сенат США проголосував за угоду для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

20:13 Черги на кордоні України — чи доведеться чекати на КПП сьогодні ввечері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи — що робити

Новина з відео

19:50 Зеленський розповів, яких змін очікує від нового командування ЗСУ

19:50 Toyota готує шосте покоління популярної в Україні моделі — перші подробиці

19:49 Подоляк пояснив причини відставки Залужного

Новина з фото

19:41 В Мінреінтеграції розповіли деталі щодо запуску єЧерги на українському кордоні

Новина з фото

20:24 До України повернулися 100 військових — більшість з них захисники Маріуполя

Новина з фото

20:23 Залужний йде з посади Головнокомандувача — що кажуть політики

20:20 OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE — який смартфон вибрати

20:19 Сенат США проголосував за угоду для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

20:13 Черги на кордоні України — чи доведеться чекати на КПП сьогодні ввечері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи — що робити

Новина з відео

19:50 Зеленський розповів, яких змін очікує від нового командування ЗСУ

19:50 Toyota готує шосте покоління популярної в Україні моделі — перші подробиці

19:49 Подоляк пояснив причини відставки Залужного

Новина з фото

19:41 В Мінреінтеграції розповіли деталі щодо запуску єЧерги на українському кордоні

19:21 Дебальцеве, Київ, Харківщина — головні успіхи нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Новина з фото

18:49 Кінець ери Зеленський плюс Залужний — як це було

18:47 Генерал, який зупинив Росію, — чим запам’ятався Валерій Залужний

06:30 Бюджет війни — що живить кошторис Росії і як знищити її економіку

Новина з фото

04:44 Вітряк, дитячий атракціон і багатоцільовий вертоліт. Найдивніші пропозиції на OLX в Україні

7 лютого 2024
Новина з відео

20:20 Як Хаджибей став Одесою — цікаві деталі та історичні факти про Південну Пальміру

19:51 "Циркон" і "Калібри" — у чому особливість обстрілу України 7 лютого

Новина з відео

17:50 Антиконституційні норми законопроєкту про мобілізацію — як оминути блокування рахунків

Новина з відео

13:40 Вони шукають життя — що відбувається біля палаючої багатоповерхівки у Києві

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у лютому

Text

19:35 Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

Text

19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

Text

19:00 Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

Text

18:41 Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

Text

17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Text

16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

Text

15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

Text

15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Text

14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів