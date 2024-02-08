Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

Чим РФ відрізняється від СРСР, в чому полягає психологія війни і що таке агресія, як складова людської поведінки? Ці та інші теми обговорює соціальний та військовий психолог Олег Покальчук разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка психологія війни

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

— В чому полягає психологія війни?

— Що таке агресія, як базова складова людської поведінки?

— Як дитяча психіка реагує на війну та обстріли?

— Яка різниця між СРСР та РФ?

Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих сягнула до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.