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Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

02 травня 2024 р. 07:53

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

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19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

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Реабілітація військових має відбуватися, згідно з комплексним пакетом, який передбачає щомісячні виплати та лікувальне забезпечення. Однак, як показує практика вже зараз, держава до цього не готова у повній мірі. 

Таку думку висловили генерал армії Микола Маломуж та військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш у вечірньому ефірі Вечір.LIVE.

Реабілітація поранених військових

За словами Маломужа, у цьому питанні важливо вчитися у Сполучених Штатів. Зокрема, забезпечити бійцям комплексний пакет, який передбачає щомісячні виплати, лікувальне забезпечення, реабілітацію, протезування. 

"Вона має забезпечити не 500 гривень на місяць, а зробити конкретний пакет, який передбачає виплати щомісяця, лікувальний пакет, реабілітаційний пакет, протезування", — сказав Маломуж. 

Однак, як додав Матяш, вже зараз на практиці відбувається все інакше. Перш за все, має бути роз'яснення з боку держави і так звана дорожня карта, план дій. В обов'язковому порядку поранений військовий повинен отримати протезування та компенсацію. 

Нагадаємо, днями ми розповідали, як працюють реабілітаційні центри у Дніпрі. 

Додамо, у Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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